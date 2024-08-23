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İmamoğlu nikahı kıydı, Kılıçdaroğlu şahit oldu: 'Kavga' ve 'Barış' mesajı törene damga vurdu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.08.2024 22:05
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CHP Tuzla eski İlçe Başkanı Hasan Uzunyayla’nın oğlunun düğünü CHP'nin önemli isimlerini bir araya getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu nikahı kıyarken Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da şahit oldu. Törene ise Kılıçdaroğlu'nun mesajı damga vurdu

İmamoğlu nikahı kıydı, Kılıçdaroğlu şahit oldu: 'Kavga' ve 'Barış' mesajı törene damga vurdu

İstanbul'da gerçekleşen düğüne birçok CHP'li isim katıldı. Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yan yana oturduğu düğüne, Eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

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MİKROFONU İMAMOĞLU UZATTI

Düğünün nikah memuru olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, nikah şahidi Kemal Kılıçdaroğlu'na mikrofonu uzatırken, "Deneyimlerinizden çok güzel tavsiyeler olacaktır" ifadelerini kullandı.

"BARIŞMAYI UNUTMAYIN"

Kılıçdaroğlu da, "Başkan (Ekrem İmamoğlu) güzel bir konuşma yaptın, aynı dilekleri paylaştığımı ifade edeyim" dedi.

Çiftlere tavsiyeler veren Kılıçdaroğlu, "Arada bir tartışacaksınız ama sakın ola ki barışmayı unutmayın. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Sizin mutluluğunuz toplumun mutluluğu demektir" şeklinde konuştu.

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SOHBET ETTİLER

tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, nikah törenin ardından Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, ilçe ve belediye başkanlarının düğünün yapıldığı odada kahve içip sohbet ettiğini aktardı.

EVİNDE ZİYARET ETMİŞTİ

CHP'de 8 Eylül'de yapılması planlanan Tüzük Kurultayı öncesinde dikkat çekici buluşmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etmişti.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin, “Ben daha fazla daha sık ve daha gündemde olmasını da dilerim. Sonuçta biz beraber çalıştık, kader birliği yaptık ve bundan sonra yeni bir dönem var, yeni bir süreç var. Bu sürece de Sayın Kılıçdaroğlu ve onun gibi partimizin büyüklerinin ışık tutması, yön vermesi, tavsiyede bulunması kadar önemli hususlar yoktur. O bakımdan elbette Sayın Kılıçdaroğlu'yla defalarca buluşmayı dilerim” ifadelerini kullanmıştı

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu düğün
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