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İmamoğlu'nun dansına AK Parti'den tepki: Siyahları giyindiğimiz özel bir gün olan 10 Kasım’da eşiyle dans etmeyi...

11.11.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 10 Kasım'da yaptığı dansla ilgili AK Parti'den tepki geldi. Grup Başkanvekili Bülent Turan İmamoğlu'nun dansı için, "Maalesef yas günü olan, matem günü olan, siyahları giyindiğimiz özel bir gün olan 10 Kasım’da eşiyle dans etmeyi, müzik içerisinde eğlence yapmayı adeta görev bilerek bir adım attı" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun dansına AK Parti'den tepki: Siyahları giyindiğimiz özel bir gün olan 10 Kasım’da eşiyle dans etmeyi...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 10 Kasım’da dans eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirerek, "Dün üzülerek gördük. Bir büyükşehirimizin belediye başkanı maalesef yas günü olan, matem günü olan, siyahları giyindiğimiz özel bir gün olan 10 Kasım’da eşiyle dans etmeyi, müzik içerisinde eğlence yapmayı adeta görev bilerek bir adım attı" dedi.

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AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu önce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Merkezi açılışına katıldı, doktorlardan merkez hakkında bilgiler aldı. Turan ve İskenderoğlu, ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos yerleşkesinde Spor Bilimleri Fakültesi’nin temel atma törenine daha sonra Çanakkale İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin Çanakkale Belediyesi’ne devir törenine katıldı. DSİ 252. Şube Müdürü Murat Güldoğan törende, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’a tesisin devir teslimini gerçekleştirdi.
Törenlere, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ilçe ve belde belediye başkanları ile davetliler katıldı.

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İMAMOĞLU'NA TEPKİ

Törende konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 10 Kasım’da dans etmesine eleştirerek, "Dün üzülerek gördük. Bir büyükşehirimizin belediye başkanı maalesef yas günü olan, matem günü olan, siyahları giyindiğimiz özel bir gün olan 10 Kasım’da eşiyle dans etmeyi, müzik içerisinde eğlence yapmayı adeta görev bilerek bir adım attı. Konumuz bu değil ama söylemeden geçemeyeceğim. Bu dansı o değil de, ben yapsaydım, bu dansı o değil de bir AK Partili belediye başkanı yapsaydı, polemik mi istersiniz, manşetler mi istersiniz, günlerce Türkiye bunlara boğulurdu. Ama 10 Kasım’da eşiyle dans eden bir belediye başkanını hiçbir basın kuruluşu eleştirmedi. Buna isyanım var. Bu münasebetsizliğe, bu densizliğe isyanım var. O yüzden diyorum ki, Atatürkçülük 10 Kasım’da dans ederek değil, onun emanetine göğüsleyerek, omuzlayarak, Cumhuriyetimizi ayağı kaldırarak olur” dedi.

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İsveç terör örgütleriyle olan yanlış mevzuatını düzelmek için anayasa değişikliği yapmaya başladığını söyleyen Turan, "Daha dün İsveç Başbakanı Türkiye’de Cumhurbaşkanımızla beraber harika bir toplantı gerçekleştirdi. O toplantının bitiminde yapılan açıklamalar Türkiye’nin dünyadaki süreçlere nasıl yön verdiğini bir daha göstermiş oldu. Bugün bir Avrupa ülkesi, İsveç gibi bir ülke Türkiye’nin talebi doğrultusunda terör örgütleriyle olan yanlış mevzuatını düzelmek için anayasa değişiklii yapmaya başladı. Ocak ayı Türkiye’nin talebi doğrultusunda İsveç’te anayasa değişikliği çalışması gündemde. Bunlar kıymetli işler. Dün Türk Devletler Teşkilatı Zirvesi’nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adete tanınan bir devlet gibi gözlemci üye sıfatıyla toplantıda yer almasına karar verildi. Kuzey Kıbrısı’mız artık tanınan bir devlet statüsünde o toplantıda yer aldı" dedi. (İHA)

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Ekrem İmamoğlu Dans

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