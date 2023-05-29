İmamoğlu'nun 'değişim' mesajı sonrasında dikkat çeken iddia! Bu akşamı işaret etti

Türkiye, dün Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci kez sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci tur seçimlerini kazandı ve 5 yıl daha Cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek.

İMAMOĞLU'NDAN 'DEĞİŞİM' MESAJI

Erdoğan'ın seçimleri kazanması sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk açıklamasını sosyal medyadan yayınladığı videoyla yaptı. İmamoğlu yaptığı açıklamada "Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın, değişmeyen tek şey değişimdir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Bundan sonra bütün gönülleri fethetmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yolumuz uzun, gençliğimiz var. Bana inanın, her şey çok güzel olacak" dedi.

İMAMOĞLU İLE İLGİLİ ÇARPICI İDDİA

İmamoğlu'nun açıklaması sonrası gazeteci İsmail Saymaz dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Saymaz yaptığı paylaşımda "Ekrem İmamoğlu, bu akşam 29 Mayıs İstanbul’un Fethi törenlerinde, 'değişim ve mücadele ateşini yakma çağrısı' yapabilir" dedi.

Ekrem İmamoğlu, bu akşam 29 Mayıs İstanbul’un Fethi törenlerinde, “değişim ve mücadele ateşini yakma çağrısı” yapabilir. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) May 29, 2023



