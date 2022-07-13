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İmamoğlu'nun sel sırasında tatilde olması tepki toplamıştı! Bursalı: 'Kalkıp gelmesi bütün tartışmaları keserdi'

13.07.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kurban Bayramı'nda İstanbul'da yaşanan sel felaketi sırasında il dışında tatilde olduğu ortaya çıkmıştı. Daha önce de benzer durumların yaşanmasının da etkisiyle İmamoğlu'na özellikle tatilini yarıda bırakıp İstanbul'a dönmemesi nedeniyle tepki gösterilmişti. Konuyla ilgili değerlendirmesinde Orhan Bursalı, İmamoğlu'nun tatiline ara vermesi gerektiğini savundu ve "Bunların tamamının sorumlusu İmamoğluymuş gibi bir algı yapıldı" dedi.

İmamoğlu'nun sel sırasında tatilde olması tepki toplamıştı! Bursalı: 'Kalkıp gelmesi bütün tartışmaları keserdi'

İmamoğlu'nun İstanbul'da sel felaketi yaşanırken tatilde çıkması üzerine başlayan tartışmaların yankısı devam ediyor. İmamoğlu daha önce de deprem ve yine sel sırasında görevinin başında olmadığı şeklinde eleştirilere maruz kalmıştı.

"SABAHA KARŞI 03.00'DAN İTİBAREN TAKİP ETTİM"

İstanbul'daki son sel felaketi özellikle de Esenyurt'u ağır vururken İmamoğlu tepkiler üzerine, bayram tatilinde olduğunu ve yağışı takip ettiğini açıklamıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"İstanbul’a br gecede, ortalama Temmuz yağışının 5 katı yağış düştü. 3.179 personelimiz olağanüstü yağışın yarattığı sorunlara müdahale ettti. Şu an 360 personelimiz sadece Haramidere’de çalışmaya devam ediyor. 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı.

"İSTANBUL SIRADIŞI BİR YAĞIŞI AZ SORUNLA ATLATTI"

"Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30’dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıradışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır.Tüm hemşehrilerime huzurlu bayramlar dilerim."

"SORUMLUSU İMAMOĞLU'YMUŞ GİBİ ALGI YAPILDI"

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Haber Türk canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"İmamoğlu'nun kalkıp tatilden gelmesi bütün tartışmaları keserdi. İstanbul'da yaşanan sorunların tamamının son üç sene içinde ortaya çıkmış ve bunların tamamının sorumlusu İmamoğluymuş gibi bir algı yapıldı. Ekrem İmamoğlu'nun tatiline bir gün ara vermesi gerekirdi."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu sel

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