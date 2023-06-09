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İmamoğlu sorusuna gündem yaratacak yanıt! Kılıçdaroğlu ile görüşen Karayalçın'dan dikkat çeken sözler: Ben de öyle düşünüyorum!

09.06.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerin ardından 'değişim' seslerinin yükseldiği CHP'de önemli isimlerden olan Murat Karayalçın'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Karayalçın, canlı yayında yaptığı açıklamada 'Ekrem İmamoğlu' sorusuna gündem yaratacak yanıt verdi.

İmamoğlu sorusuna gündem yaratacak yanıt! Kılıçdaroğlu ile görüşen Karayalçın'dan dikkat çeken sözler: Ben de öyle düşünüyorum!

Seçim sonuçları sonrası CHP'de değişim sesleri yükselmeye devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'adaylık sinyali' sonrası kulisler hareketlenirken; CHP'nin önemli isimlerinden olan Murat Karayalçın'ndan da dikkat çeken açıklamalar geldi.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde dün bir araya gelen Karayalçın; 45 dakika süren görüşmede, seçim sonuçlarının değerlendirildiğini söyledi.

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'EKREM İMAMOĞLU' SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Sözcü TV'ye değerlendirmelerde bulunan Karayalçın, "Ekrem İmamoğlu" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

İmamoğlu'nun "Kurul değişimiyle değişim olmaz" sözlerinin hatırlatılması üzerine Karayalçın, şu ifadeleri kullandı;

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"EKREM BEY GİBİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Ekrem Bey'in değerlendirmesine katılıyorum. Kurul değiştirmek, kişi değiştirmek bence değişimi gerektirmez. Bence tümüyle yapı değiştirilmeli. Diğeri benim için hiç bir önem taşımıyor. Bu değişim değişim değildir. Bu değişikliktir. Ekrem bey gibi düşünüyorum bu konuda."

Yerel seçim öncesi genel başkan değişiminin etkilerinin nasıl olacağı konusunda gelen soruya da yanıt veren Karayalçın, "Gerekli değerlendirmeler, kurultay delegelerin kararıdır. Bir yorum yapmam doğru olmaz." diye konuştu.

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Ekrem İmamoğlu Murat Karayalçın CHP

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