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  4. İmamoğlu sosyal medyadan paylaştı! İlk gün 32 binden fazla öneri geldi

İmamoğlu sosyal medyadan paylaştı! İlk gün 32 binden fazla öneri geldi

05.07.2023 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışmaları sonucunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu somut bir adım atarak, iktidaricindegisim.org'u kurmuştu. Salı günü yayına verilen internet sitesinin verilerini paylaşan İmamoğlu bir günde 32 bin 827 görüş ve öneri geldiğini duyurdu.

Hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de Meclis'teki çoğunluğu kazanamayan CHP'de yaşanan tartışmalar devam ediyor. Seçimin hemen ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' çağrısı yapmıştı. Kılıçdaroğlu tarafından henüz karşılık bulamayan çağrı için İmamoğlu, iktidaricindegisim.org internet sitesini kurdu.

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30 BİNİ GEÇTİ

Dün yayın hayatına başlayan internet sitesinin verileri bugün Ekrem İmamoğlu tarafından paylaşıldı. Site 1 günde 434 bin 556 sayfa gösterimi alırken 256 bin 328 tekil ziyaretçi sayısına ulaştı. Sosyal medya hesabından, katılan herkese teşekkür eden İmamoğlu 1 günde toplam 32 bin 837 görüş ve öneri geldiğini duyurdu.

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İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde;


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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu CHP

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