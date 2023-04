IMEI nedir, IMEI numarası başkasının eline geçerse ne olur? IMEI numarası ne işe yarar, nerede yazar?

Kişilerin sahip oldukları cihazların güvenliğinin korunması son derece önemlidir. Özellikle, sahibinin tüm şifrelerini, kişisel ve özel bilgilerini içeren mobil cep telefonlarının güvenliği ve gizliliği sağlanmalıdır. Bu amaçla her bir cep telefonuna bir IMEI numarası verilmiştir. IMEI numaraları, cep telefonlarına ait olan ve her bir telefon için bir tane bulunan bir kimlik numarasıdır.

IMEI nedir?

IMEI mobil cihazlar ve cep telefonları ile ilgili bir ifadenin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Açılımı orijinal İngilizce dilinde International Mobile Equipment Identity’dir. Türkçe karşılığına göre ise Uluslararası Mobil Cihaz Kodu anlamına gelmektedir. Her cihazın bir IMEI numarası vardır. Bu numara aynı zamanda cihazın seri numarasıdır. Tüm GSM (Global System for Mobile Communications – Mobil İletişim İçin Küresel Sistem) telefon cihazının üretim sürecinde o cihaza bir IMEI numarası atanır. Bu numara kişilerin kimlik numaraları ile eş değerdir ve her cihaz için ayrı bir numara verilir.

IMEI numarası ne işe yarar?

Her cep telefonunda bulunan IMEI numarasının öncelikli amacı cihazın ve cihaz sahibinin gizliliğini korumak ve veri güvenliğini sağlamaktır. Kullanılan cep telefonunun IMEI numarasını öğrenmek için cep telefonunun arama kısmına sırasıyla * - # - 0 – 6 - # tuşlarına basılmalıdır. Bu işlemin ardından ekran görünen numara o cihazın IMEI numarasıdır.

Her cep telefonu sahibi cihazına ait olan IMEI numarasını bilmelidir. IMEI numarası ile cihazın güvenliğini ve içinde yer alan bilgilerin gizliliğini sağlayabilmek mümkündür. Numaranın telefonun sahibi dışında bir kişinin eline geçmesi de risklidir. Cihaz kaybolduğu ya da çalındığı zaman IMEI numarası sayesinde cihazın uzaktan kullanım dışı bırakılması mümkün olur.

IMEI numarası nerede yazar?

IMEI numaraları, on beş haneden oluşur ve her cep telefonu için tek bir IMEI numarası vardır. IMEI numarasının başka bir telefona kopyalanması durumu söz konusu olduğunda her iki cihaz da kullanım dışı kalır. Cep telefonlarının IMEI numaraları ve model numaraları cep telefonunun orijinal kutusunda yazılı olur. Kutunun üzerinde yapışık olan etikette bu bilgiler yazılıdır.

Telefonun IMEI numarası öğrenildikten sonra herhangi bir risk almamak için numaranın sorgulanması doğru olacaktır. Özellikle ikinci el cep telefonu alınacaksa cihazı almadan önce IMEI numarasının sorgulanması gerekir. IMEI numarası e-Devlet üzerinden birkaç saniye içinde kolaylıkla sorgulanabilmektedir. e-Devlet hesabına ya da uygulamasına giriş yapılır ve BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) aracılığı ile IMEI numarası sorgulanır.

IMEI numarası çalındı ne yapabilirim?

Cep telefonlarının güvenliği için IMEI numarasının bilinmesi son derece önemlidir. Eldeki IMEI numarası sorgulanmalı ve yeni bir cep telefonu almadan önce e-Devlet üzerinden IMEI sorgulaması yapılmalıdır. Özellikle ikinci el cihaz alınacaksa risk almamak adına mutlaka sorgulama yapılmalıdır.

IMEI numarası çalınırsa ya da başka bir kişinin eline geçerse kopyalanabilir ya da IMEI numarasının ait olduğu cep telefonunun sahibini sıkıntıya sokacak durumlar oluşabilir. IMEI numarasının kopyalanması ya da klonlanması durumunda vakit kaybetmeden cep telefonunun markasının Türkiye merkez şubesi ile iletişime geçilmelidir. Yetkili birimler ile konuşup durumu bildirerek istenen tüm şartlar yerine getirilir ve gerekli bilgiler ilgili kişilere verilir. Bunun ardından marka yetkilisi cep telefonunun IMEI numarası ile kullanılan cep telefonunun numarasını eşleştirir. Bu işlemlerin ardından mevcut cep telefonu güvenle kullanılabilir.

IMEI numarası başkasının eline geçerse ne olur?

IMEI numarasının başka birinin eline geçmesi riskli ve tehlikeli bir durumdur. Bu nedenle IMEI numarasının önceden öğrenilmesi ve sorgulanması önemlidir. Aynı IMEI numarasına ait birden fazla cep telefonu tespit edilirse sistemsel olarak tüm cep telefonları kullanılamaz hale gelir.

Otomatik olarak işlev dışı kalan cihazlardaki bu durum BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından sağlanmaktadır. Kişilerin bilgilerinin güvenliğini ve gizliliğini sağlayabilmek ve koruyabilmek için geliştirilen bu sistem gereğince IMEI numarasının kopyalandığı tüm cihazlar “kimlik bilgileri kopyalanan cihaz” şeklinde tanımlanır ve devre dışı bırakılır.