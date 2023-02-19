KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. İnatçı su lekelerini ovalamadan çıkarır! Ayna gibi parlatacak

İnatçı su lekelerini ovalamadan çıkarır! Ayna gibi parlatacak

19.02.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfak ve banyonun temizliği büyük önem taşıyor. Ne kadar temizlik yaparsam yapayım inatçı su lekelerine gideremiyorum diyorsanız bunun çözümü her evde bulunan bir malzemeden geçiyor. Temizlik uzmanları musluklarınızda bulunan su lekelerini tamamen geçirecek yöntemi paylaştı.

İnatçı su lekelerini ovalamadan çıkarır! Ayna gibi parlatacak

Musluklar temiz olsa bile üzerinde bulunan su lekeleri bakımsız ve pis bir görünüme sebep olabiliyor. Muslukların üzerindeki lekeleri çıkarmak için pahalı ve sağlık için tehlikeli temizlik malzemeleri kullanmanıza gerek yok. Bu lekeleri çıkarmak için hiçbir kimyasala gerek olmayan malzemeler bulunuyor.

Ekran görüntüsü 2023-02-19 141229

TikTok'ta temizlik tüyosunu paylaşan bir kişi "Bu musluklar her gün temizleniyor ve hala sert su kalıntısı olduğunu görebiliyorsunuz. Su kalıntılarına her zaman limonla sürüyorum ovalamaya gerek yok" dedi.

Ekran görüntüsü 2023-02-19 141143

"Sadece limonu üstüne sürüyorsunuz ve kelimenin tam anlamıyla yepyeni gibi parlıyorlar. Ve bu harika çünkü onu çıkarmak için her türlü şeyi kullanırdım ve bu en kolay yol."

Ekran görüntüsü 2023-02-19 141252

Suzy, temizliği bitirirken kuru ve iz bırakmadıklarından emin olmak için temiz bir bezle muslukların üzerinden geçiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Geniş alnını gizlemek için saç ektirdi! Her detayı paylaştıGeniş alnını gizlemek için saç ektirdi! Her detayı paylaştı
Hamilelik nasıl anlaşılır? Hamilelik nasıl anlaşılır?
Çin burcuna göre zengin olması en yüksek olan burçlarÇin burcuna göre zengin olması en yüksek olan burçlar
Anahtar Kelimeler:
limon tiktok temizlik su musluk ayna temizlemek yöntem mon

En Çok Okunan Haberler

Diyanet'in 'evlatlık' fetvasını duyunca çileden çıktı! "Siz kafayı mı yediniz?"

Diyanet'in 'evlatlık' fetvasını duyunca çileden çıktı! "Siz kafayı mı yediniz?"

O soruya verdiği yanıtı paylaşıp bakın ne dedi! Dikkat çeken sözler

O soruya verdiği yanıtı paylaşıp bakın ne dedi! Dikkat çeken sözler

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Kırışıksız bir cildin sırrını paylaştı: Botoksa elveda!

Kırışıksız bir cildin sırrını paylaştı: Botoksa elveda!

20 yaş genç gösteriyor! 72 yaşında gençlik sırrını paylaştı

20 yaş genç gösteriyor! 72 yaşında gençlik sırrını paylaştı

Geniş alnını gizlemek için saç ektirdi! Her detayı paylaştı

Geniş alnını gizlemek için saç ektirdi! Her detayı paylaştı

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.