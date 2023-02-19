İnatçı su lekelerini ovalamadan çıkarır! Ayna gibi parlatacak

Musluklar temiz olsa bile üzerinde bulunan su lekeleri bakımsız ve pis bir görünüme sebep olabiliyor. Muslukların üzerindeki lekeleri çıkarmak için pahalı ve sağlık için tehlikeli temizlik malzemeleri kullanmanıza gerek yok. Bu lekeleri çıkarmak için hiçbir kimyasala gerek olmayan malzemeler bulunuyor.

TikTok'ta temizlik tüyosunu paylaşan bir kişi "Bu musluklar her gün temizleniyor ve hala sert su kalıntısı olduğunu görebiliyorsunuz. Su kalıntılarına her zaman limonla sürüyorum ovalamaya gerek yok" dedi.

"Sadece limonu üstüne sürüyorsunuz ve kelimenin tam anlamıyla yepyeni gibi parlıyorlar. Ve bu harika çünkü onu çıkarmak için her türlü şeyi kullanırdım ve bu en kolay yol."

Suzy, temizliği bitirirken kuru ve iz bırakmadıklarından emin olmak için temiz bir bezle muslukların üzerinden geçiyor.



