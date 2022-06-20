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İnfiale yol açan olayda yeni gelişme! Emirhan Yalçın, Suriyeli Yahya Al Abdo tarafından öldürülmüştü: İstenen cezalar belli oldu

20.06.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Emirhan Yalçın'ın öldürülmesi, arkadaşı Ali Yasin Ülger'in yaralanmasına ilişkin davada yabancı uyruklu Yahya Al Abdo'nun "ağırlaştırılmış müebbet" ile 25 yıl 11 aya, suça sürüklenen çocuk A.M.A'nın da 36 yıla kadar hapsi talep edildi.

İnfiale yol açan olayda yeni gelişme! Emirhan Yalçın, Suriyeli Yahya Al Abdo tarafından öldürülmüştü: İstenen cezalar belli oldu

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, A.M.A'nın 18 yaşından küçük olması nedeniyle kapalı görüldü. Alınan bilgiye göre, dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından taraflar beyanda bulundu. Daha sonra söz verilen savcı, esas hakkındaki görüşünü dosyaya sundu. Görüşte sanıkların maktul Yalçın ve mağdur Ülger'e yönelik eylemlerinde müşterek hareket ettikleri belirtildi.

İŞTE İSTENEN CEZALAR

Buna göre sanık Abdo hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", Ülger'in yaralanmasına yönelik eylem için "kasten öldürmeye teşebbüsten" 9 yıldan 15 yıla, "zincirleme şekilde silahlı tehditten" 2 yıl 6 aydan 8 yıl 7 aya, "hakaretten" 4 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Suça sürüklenen çocuk A.M.A hakkında ise "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla, Ülger'in yaralanmasına yönelik eylem için "kasten öldürmeye teşebbüsten" 12 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi.

Sanık ve suça sürüklenen çocuğun tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, esas hakkındaki savunmaların hazırlanması için davayı 11 Ağustos'a erteledi.

İŞTE EMİRHAN YALÇIN CİNAYETİNİN GEÇMİŞİ

İddianameye göre, geçen yıl 10 Ağustos'ta Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'ndeki parkta çıkan kavgada yabancı uyruklu Yahya Al Abdo, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger'i bıçakla yaralamış, hastaneye kaldırılan Yalçın hayatını kaybetmişti.

"Kasten öldürme"den müebbet hapsi talep edilen Abdo'nun, Ali Yasin Ülger'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla, "zincirleme şekilde tehdit" suçundan 8 aydan 3 yıl 6 aya, "hakaret" suçundan da 4 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Olay sırasında Abdo ile hareket eden ve aynı suçlardan cezalandırılması istenen 18 yaşından küçük sanık A.M.A. hakkında ise Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. (AA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara Altındağ
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