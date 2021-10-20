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İngiliz denetim kuruluşundan Facebook'a 50,5 milyon sterlin ceza

20.10.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz denetim kuruluşu Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), devam eden bir incelemeye ilişkin kurallarına uymadığı gerekçesiyle Facebook'a 50,5 milyon sterlin para cezası verilmesi kararı aldı.

İngiliz denetim kuruluşundan Facebook'a 50,5 milyon sterlin ceza

CMA'dan yapılan açıklamada, Facebook'un, Giphy'yi satın almasıyla ilgili soruşturma sırasında CMA tarafından verilen bir emri ihlal ettiği için 50,5 milyon sterlin para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

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"GEREKLİLİKLERİ YERİNE GETİRMEDİ"

Açıklamada, CMA'nın satın almaya ilişkin incelemesi devam ederken Facebook'un, Giphy ile operasyonlarını entegre etmediği, süreç içerisinde CMA'yı düzenli olarak bilgilendirmesi gerektiği ancak bu gereklilikleri yerine getirmediği kaydedildi.

Açıklamada, Facebook'un çok sayıda uyarıya rağmen gerekli bildirimlerde bulunmayı reddettiği, bu nedenle CMA'nın Facebook'un tutumunu "kasıtlı" olarak değerlendirdiği belirtildi.

Facebook, Mayıs 2020'de, animasyon görsel ve video içerik üreticisi Giphy'i yaklaşık 400 milyon dolar karşılığında satın almıştı. CMA'nın satışa ilişkin incelemesi devam ediyor.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya İngiltere
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