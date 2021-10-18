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Facebook, sanal evren "metaverse" için Avrupa'da 10 bin kişi istihdam edecek

18.10.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li teknoloji şirketi Facebook, insanların ortak sanal alanlarda varolabilecekleri ve iletişim kurabilecekleri yeni geliştirilmekte olan metaverse adlı sanal dünyanın oluşumunu desteklemek için Avrupa Birliği genelinde gelecek beş yılda 10 bin kişi istihdam etmeyi planlıyor.

Facebook, sanal evren "metaverse" için Avrupa'da 10 bin kişi istihdam edecek

Facebook'un Avrupa'daki istihdamını artırma planı, şirketin patronu Mark Zuckerberg'in son aylarda sinyalini verdiği "metaverse" ürününü hayata geçirmek için attığı önemli bir adım olabilir.

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"Fortnite" oyununun üreticisi Epic Games ve Roblox Corp'un erkenden destek verdikleri metaverse projesinin geliştirilmesi için Facebook Eylül'de 50 milyon dolar bütçe ayırmıştı.

SANAL GERÇEKLİK BAŞLIĞI İLE UZAKTAN ÇALIŞMA

ABD'li şirket, sanal gerçeklik üzerine kurgulanan uzaktan çalışma uygulamasının test sürümünü daha önce başlatmıştı. Bu uygulama kullanıcıların yine şirkete ait Oculus Quest 2 adlı sanal gerçeklik başlıkları takmalarını gerektiriyor.

Facebook açıklamasında, "(Yeni istihdama yönelik) yatırım, Avrupa'daki teknoloji endüstrisinin gücüne ve teknoloji yeteneğinin potansiyeline olan güvenin göstergesidir... Avrupa, Facebook için son derece önemlidir" dedi.

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(Reuters)

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