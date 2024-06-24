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İngiliz Kraliyet ailesine bir şok daha! Talihsiz kaza...

24.06.2024 16:55
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Son dönemde sağlık sorunlarıyla sürekli dünya gündemini meşgul eden İngiliz Kraliyet ailesinden bir kötü haber daha geldi.

İngiliz Kraliyet ailesine bir şok daha! Talihsiz kaza...

İngiltere Kralı 3. Charles ve Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser teşhisi konmasının ardından Prenses Anne de hastaneye kaldırıldı. İngiltere Kralı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, evinde geçirdiği kazanın ardından yaşadığı beyin sarsıntısı ve ufak yaralar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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BEYİN SARSINTISI GEÇİRDİ

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, 73 yaşındaki Prenses Anne dün akşam Gloucestershire kırsalındaki Gatcombe Park malikanesinde kaza geçirdi. Prenses Anne, kazanın ardından beyin sarsıntısı ve ufak yaralanmalar nedeniyle Bristol kentindeki Southmead Hastanesine kaldırıldı.

Kral Charles'a kardeşinin durumu hakkında sık sık bilgi verildiği kaydedildi.

Sarayın sözcülüğünden yapılan açıklamada, Prenses Anne'in durumunun iyi olduğu, gözlem amaçlı hastanede tutulduğu ifade edildi.

PROGRAMLARI ERTELENDİ

Doktorlar aksi görüş bildirmedikçe tedavinin Southmead Hastanesinde devam edeceğini belirten Buckingham Sarayı'nın sözcüsü, doktorların raporu doğrultusunda Prenses'in resmi programlarının ertelendiğini, Japon İmparatoru onuruna verilecek akşam yemeğine katılmayacağını bildirdi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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İngiltere kaza
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