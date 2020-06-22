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İngiliz seks işçileri para kazanabilmek için hayatlarını tehlikeye atıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2020 12:47 | Son Güncelleme

Güney Galler’deki Swansea bölgesinde sokaklarda dolaşan seks işçileri, para kazanabilmek için hayatlarını tehlikeye atıyor.

İngiliz seks işçileri para kazanabilmek için hayatlarını tehlikeye atıyor

Seks işçileri, para kazanabilmek için şehir merkezindeki sokaklarda artık gündüzleri de müşteri arıyor. Sosyal hizmet görevlileri ise, koronavirüs taşıması muhtemelen kişilerle seks yapmayı kabul ederek hayatlarını tehlikeye atan seks işçisi kadınlar hakkında endişe duyduklarını söylüyor.

İşçi Partisi’nden parlemento üyesi Carolyn Harris, durumu “üzücü” olarak değerlendirirken, pandemi süresince seks işçilerinin maddi olarak desteklenmesi gerektiğini söyleyerek “Dışarı çıkıp risk almak zorunda bırakılmaları korkunç” dedi. Harris “Öncelikle bu durumda bırakılmaları üzüntü verici. Para kazanmalarının tek yolu bu olduğu için, pandemi süresince desteğe ihtiyaçları var” diyerek sözlerine devam etti.

Bağımsız müşavir Andrew Davies ise seks işçilerinin sağlığından endişe edildiğini ve bu kişilerin para kazanmak zorunda olduklarının kabul edilmesi gerektiğini söyleyerek Bağımsız müşavir Andrew Davies ise seks işçilerinin sağlığından endişe edildiğini ve bu kişilerin para kazanmak zorunda olduklarının kabul edilmesi gerektiğini söyleyerek “Seks işçilerinin birlikte olmayı kabul ettikleri insanlar, kendilerinde virüs olmadığını düşünüyor. Seks işçileri ise çalışacak kadar sağlıklı olmanın yeterli olduğunu düşünüyor.” dedi.

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İsviçre, seks işçilerine yönelik hazırladığı kurallarda, koronavirüs riskini en aza indiren seks pozisyonlarını ve alınması gereken diğer önlemleri belirlemişti. Seks işçilerini korumaya yönelik hazırlanan bu kurallar arasında, her müşteriden sonra odaların havalandırılması ve nevresimlerin değiştirilmesi; müşterilere eldiven, kondom ve dezenfektan sunulması; sürenin 15 dakikadan uzun olmaması gibi maddeler var.


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