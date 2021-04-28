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  4. İngiliz sunucudan BBC'ye 42 milyon TL'lik rekor tazminat davası

İngiliz sunucudan BBC'ye 42 milyon TL'lik rekor tazminat davası

28.04.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de BBC One sunucusu Jem Stansfield, gönüllü olarak katıldığı çarpışma simülasyonunun ardından sağlığının bozulduğu gerekçesiyle kanala 3.7 milyon sterlinlik (42 milyon TL) dava açtı.

İngiltere, 46 yaşındaki sunucusu Jem Stansfield, 2014 yılında İngiliz yayın kuruluşu BBC One'da yayınlanan çarpışma smiülasyonunda gönüllü olarak katılmasının ardından yaşadığı sağlık sorununu konuşuyor.

Stansfield, yayın kuruluşunda 'Bang Goes Theory' adlı programda çarpışma smiülasyonunda gönüllü olarak yer aldı. Bu kapsamda çekimler sırasında programda özel olarak tasarlanmış bir arabaya bağlandı ve sahte bir elektrik direğine fırlatıldı.

Program sonrası şiddetli çarpışmaların etkisiyle boynunda ve beyninde hasar meydana geldiğini, psikolojik zorluklar yaşadığını söyleyen Stansfield, BBC’ye 3.7 milyon sterlinlik (42 milyon TL) tazminat davası açtı.

BBC ÜÇTE İKİSİNİ ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Sunucunun avukatları ise, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, Stansfiel'in sunuculuk kariyerinin de bundan büyük ölçüde etkilendiğine dikkat çekti. BBC, olayda Stansfield'in kendi sağlığını gözetmediği gerekçesiyle tazminatın üçte ikisini ödemeyi kabul etti.

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Tazminat

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