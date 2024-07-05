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İngiltere'de İşçi Partisi 14 yıl sonra iktidarda! 1830'lu yıllardan beri görülmemiş bir şey...

05.07.2024 09:50
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İngiltere'de yapılan erken seçimi İşçi Partisi büyük farkla kazandı. İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer İngiltere'nin müstakbel başbakanı olurken, İşçi Partisi en son 2010 yılında iktidara gelmişti. Keir Starmer seçim zaferi sonrası yaptığı konuşmada, "Bugün ülkeyi yeniden inşa etmeye başlıyoruz" dedi. Öte yandan mevcut İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın partisi Muhafazakar Parti'nin Avam Kamarası'ndaki temsil oranı ise 1830'lardan bu yana görülen en düşük seviyede kaldı.

İngiltere'de İşçi Partisi 14 yıl sonra iktidarda! 1830'lu yıllardan beri görülmemiş bir şey...

Avrupa genelinde aşırı sağın etkinliğinin arttığı bir dönemde İngiltere’de seçmen, demokratik tercihini büyük oranda merkez-sol yönelimli bir partiden yana kullandı. Sandık çıkış anketlerine göre 650 üyeli Avam Kamarası’nın üyelerinin belirlendiği seçimlerde İşçi Partisi, 410 sandalyeye ulaşarak mecliste ezici bir çoğunluğa ulaştı. Başbakan Rishi Sunak liderliğindeki Muhafazakar Parti’nin sandalye sayısı ise 131’de kaldı.

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LİBERAL DEMOKRATLAR ÇOĞUNLUKTA

Sonuçlara göre Avam Kamarası’nda Liberal Demokratlar 61, Reform UK Partisi 13, İskoç Ulusal Partisi (SNP) 10, Galler’in bağımsızlığın savunan Plaid Cymru Partisi 4, Yeşil Parti 2 ve diğerleri 19 sandalye elde etti.

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14 YILLIK İKTİDARIN SONU

İngiltere’nin yeni başbakanı olması beklenen Keir Starmer, 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarına son vereceği görülen seçimlerin ardından sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, “Bu seçimde İşçi Partisi için kampanya yürüten, bize oy veren ve yenilenmiş olan İşçi Partimize güvenen herkese teşekkür ederim” dedi.

1830'DAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Sandık çıkış anketlerinde öngörülen sonuçların gerçekleşmesi halinde Muhafazakar Parti’nin Avam Kamarası’ndaki temsil oranı, 1830’lardan bu yana görülen en düşük seviyeye düşmüş olacak. Bu durumda sonuçlar, partinin modern tarihte karşı karşıya kaldığı en ağır yenilgi olarak kayıtlara geçecek ve İngiliz siyasetinde önemli değişikliklere neden olacak.

Çıkış anketleri, İngiltere, İskoçya ve Galler’deki 130 oy kullanma noktasından elde edilen verilere dayanıyor.

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Kuzey İrlanda’yı kapsamayan sandık çıkış anketleri, son beş genel seçimde doğru sonuçları ortalama 1 ila 7 sandalye hata oranıyla göstermişti.

MÜSTAKBEL BAŞBAKAN PARTİYİ MERKEZDE KONUMLANDIRDI

Keir Starmer liderliği sonrası İşçi Partisi'nin dümeni merkeze doğru çevrildi.

Enerji ve su şirketlerinin kamulaştırılması yönündeki daha önceki vaatlerinden vazgeçti.

Eğitim konusunda da üniversite öğrencilerinin okul harçlarının iptal edilmesi yönündeki önerisini geri çekti, hükümetin bunu karşılayamayacağını söyledi.

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İşçi Partisi, çevre konusunda yeşil enerji projelerine yılda 28 milyar sterlin ayrılması yönündeki önerisinin kapsamını büyük oranda daralttı. Açık deniz rüzgar çiftlikleri inşa edilmesi ve elektrikli araçlar için batarya fabrikası geliştirilmesi gibi vaatlerine ise bağlı kaldı.

Muhafazakar Parti, Starmer’ı "en temel taahhütlerinden birinden sıyrılmaya çalışmakla" suçladı.

Starmer, İngiltere’de elektrik üretiminden fosil yakıtların tamamen çıkarılması yönünde de vaatlerde bulundu ancak çoğu uzman bunu gerçekçi bulmuyor.

(BBC-İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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