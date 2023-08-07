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İngiltere'de koronavirüsün yeni varyantı yayılıyor: Eris mercek altında! Barbie ve Oppenheimer detayı...

07.08.2023 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de, Kovid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1) ülke genelinde yayıldığı duyuruldu. Yeni varyant ülkede her 7 vakadan birini oluşturuyor. Uzmanlara göre; tüm dünyanın konuştuğu Barbie ve Oppenheimer filmlerine akın edilmesi vakalardaki artışı tetiklemiş olabilir.

İngiltere'de koronavirüsün yeni varyantı yayılıyor: Eris mercek altında! Barbie ve Oppenheimer detayı...

Pandemi süreci sona erse de yeni pandemilere yol açabilecek virüsler ve varyantlar ortaya çıkmaya devam ediyor. İngiltere'de de Kovid-19'un varyantlarından Eris vakaları artmaya başkadı.

HER 7 YENİ VAKADAN BİRİ ERİS

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansına (UKHSA) göre, yeni varyant Eris, ülke genelindeki her 7 yeni vakadan birini oluşturuyor.

Eris, yüzde 39,4'le vakaların yaklaşık yarısını oluşturan Arcturus'tan sonra İngiltere'de en yaygın ikinci varyant olarak kayıtlara geçti.

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Yetkililer, dünya genelinde Kovid-19 vakalarındaki artışın sürmesi sebebiyle durumu yakından izlediklerini bildirdi.

İngiltere'de Kovid-19 enfeksiyonlarına ve aşılama oranlarına ilişkin rakamları tahmin eden Zoe Kovid-19 Sempton Çalışmasına göre, 4 Temmuz'da 606 bin 656 olan tahmini vaka sayısı, 200 bin artarak 27 Temmuz'da 785 bin 980'e yükseldi.

KAPALI ALANLARDAKİ ETKİLEŞİM VE BAĞIŞIKLIĞIN AZALMASI ARTIŞA NEDEN OLABİLİR

Uzmanlar, ülkede Kovid-19 vakalarındaki artışın, Barbie ve Oppenheimer filmlerinin 21 Temmuz'da vizyona girmesinin ardından milyonlarca kişinin sinemaya akın etmesiyle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

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İnsanların kapalı ve yetersiz havalandırılan alanlarda, yakın mesafede bir araya gelmesinin, bulaşma oranlarını artırmış olabileceği değerlendiriliyor.

Hastalığa karşı bağışıklığın azalması ve Kovid-19 aşılarının üzerinden belirli bir süre geçmesinin de vakalardaki artışa neden olabileceği belirtiliyor.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere koronavirüs

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