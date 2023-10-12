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  4. İngiltere'den flaş hamle! Kraliyet Donanması İsrail'e gidiyor

İngiltere'den flaş hamle! Kraliyet Donanması İsrail'e gidiyor

12.10.2023 23:28 | Son Güncelleme:
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ABD'nin ardından destek için İngiltere'de harekete geçti. İngiltere, İsrail’e destek amacıyla Doğu Akdeniz’e Kraliyet Donanması’na ait iki gemi ve gözetleme uçağı gönderecek.

İngiltere'den flaş hamle! Kraliyet Donanması İsrail'e gidiyor

ABD’nin ardından İngiltere’de İsrail’e destek amacıyla Doğu Akdeniz’e gemi gönderecek. İngiltere Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'nin "İsrail'i desteklemek" amacıyla Doğu Akdeniz'e gözetleme uçağı ve Kraliyet Donanması’na ait 2 gemiyi göndereceği ifade edildi.

Açıklamada, gözetleme uçağının "silahların terörist gruplara aktarılması gibi bölgesel istikrara yönelik tehditleri takip etmek" amacıyla yarın devriye görevine başlayacağı açıklandı. Gemilerin ise insani yardım çabalarını desteklemek üzere önümüzdeki hafta bölgeye konuşlanacağı belirtildi.

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak yaptığı açıklamada, İsrail’e verilecek askeri desteğin "daha fazla tırmanmayı önleyeceğini" belirterek, "Bölgedeki askeri ve diplomatik ekiplerimiz, güvenliği yeniden tesis etmek ve Hamas’ın bu barbar saldırısının binlerce masum kurbanına insani yardımın ulaşmasını sağlamak için uluslararası ortaklarımızı da destekleyecektir" dedi.

ABD DONANMASI DOĞU AKDENİZ'E KONUŞLANDI!

ABD Donanmasına ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi dün İsrail’e destek amacıyla Doğu Akdeniz’e konuşlanmıştı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise dün yaptığı açıklamada, İsrail’in ihtiyaç duyması halinde önceden planlanmış bir görev için Akdeniz’e konuşlanacak olan USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinin Doğu Akdeniz’e sevk edileceğini ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere İsrail destek

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