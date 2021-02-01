HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere'den gelen Kovid-19'un daha bulaşıcı yeni türünün ABD'de hızla yayılacağı öngörülüyor

İngiltere'den gelen Kovid-19'un daha bulaşıcı yeni türünün ABD'de hızla yayılacağı öngörülüyor

01.02.2021 21:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İngiltere'den gelen Kovid-19'un daha bulaşıcı yeni türünün ABD'de hızla yayılacağı öngörülüyor

ABD'nin önde gelen epidemiyologlarından Michael Osterholm, İngiltere'den gelen ve daha hızlı yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türünün 6 ila 14 hafta içerisinde ABD geneline yayılabileceği uyarısında bulundu. Osterholm, Kovid-19'un İngiltere'den gelen yeni türünün tehlikesine, "Bir kasırga geliyor. Bu büyük dalga yüzünden sesimizi yükseltmemiz ve bunu anlamamız gerektiğini düşünüyorum." sözleriyle dikkat çekti.

Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalık Araştırma ve Politika Merkezi Direktörü Michael Osterholm, NBC kanalına verdiği röportajda, Kovid-19'un ABD'deki gidişatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"HİÇ TECRÜBE ETMEDİĞİMİZ BİR ŞEYİ GÖRECEĞİZ"

"Gerçek şu ki, İngiltere'den gelen bu yeni varyantta önümüzdeki 6 ila 14 hafta içinde hızlı bir artış yaşanacak ve eğer bu gerçekleşirse, ülkede daha önce hiç tecrübe etmediğimiz bir şeyi göreceğiz." ifadesini kullanan Osterholm, salgınla mücadelede hızlı hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

AB, Trump'ın Kovid-19 tedavisinde kullanılan antikor kokteylini değerlendirmeye aldıAB, Trump'ın Kovid-19 tedavisinde kullanılan antikor kokteylini değerlendirmeye aldı

"BİR KASIRGA GELİYOR"

Osterholm, Kovid-19'un İngiltere'den gelen yeni türünün tehlikesine, "Bir kasırga geliyor. Bu büyük dalga yüzünden sesimizi yükseltmemiz ve bunu anlamamız gerektiğini düşünüyorum." sözleriyle dikkat çekti.

ABD Başkanı Joe Biden'in başkanlık geçiş ekibinde de Kovid-19 danışma kurulu üyesi olarak yer alan Osterholm, yeni türün ülkede hızla yayılmasından dolayı aşılama stratejisini değiştirilmesi ve ikinci dozları vermek yerine birinci doz aşının daha çok insana bir an önce ulaştırılması gerektiğini savundu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) 15 Ocak tarihli açıklamasında, Kovid-19'un İngiltere'de ortaya çıkan türünün daha bulaşıcı olduğuna ve ülkede hızla artabileceğine dikkat çekilmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa... Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa...
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 329 kişi hayatını kaybettiİtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 329 kişi hayatını kaybetti
Instagram profil fotoğrafı büyütme işlemi nasıl yapılır? Ücretsiz PP büyütmeInstagram profil fotoğrafı büyütme işlemi nasıl yapılır? Ücretsiz PP büyütme

En Çok Okunan Haberler

İsrail'deki cenaze töreni tüm dünyayı şoke etti!

İsrail'deki cenaze töreni tüm dünyayı şoke etti!

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Kocası dönünce bakın ne yaptı

Kocası dönünce bakın ne yaptı

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Yarından sonra 7 gün boyunca etkili olacak

Yarından sonra 7 gün boyunca etkili olacak

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Diğer Haberler

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 329 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 329 kişi hayatını kaybetti

AB, Trump'ın Kovid-19 tedavisinde kullanılan antikor kokteylini değerlendirmeye aldı

Trump için kullanılmıştı! AB değerlendirmeye aldı

ABD Başkanı Biden'dan, Myanmar'a yaptırım tehdidi

Biden'dan o ülkeye yaptırım tehdidi

Azerbaycan'a kimlikle seyahat dönemi resmen başlıyor

Anlaşma onaylandı! O ülkeye kimlikle seyahat dönemi başlıyor

Türk bilim insanı 'mutasyonlu koronavirüs' tanısı koyan kit geliştirdi

Türk bilim insanından çığır açacak buluş!

ABD'de yok böyle şans dedirten olay! Büyük ikramiye 6. kez vurdu

'Yok böyle şans' dedirtti! Büyük ikramiye 6. kez vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.