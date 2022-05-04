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İngiltere iki ülke için kritik kararı duyurdu! NATO üyesi olmasalar da...

04.05.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’den Finlandiya ve İsveç için kritik bir açıklama geldi. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından iki ülke, NATO üyeliğini değerlendirmeye başlamıştı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, NATO'ya katılıp katılmadıklarına bakmaksızın olası bir saldırı durumunda Finlandiya ve İsveç'e yardım edeceklerini söyledi.

İngiltere iki ülke için kritik kararı duyurdu! NATO üyesi olmasalar da...

Tatbikatlar için bulunduğu Finlandiya'da konuşan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Avrupa ülkeleri arasındaki ittifakların Avrupa'yı daha güvenli hale getirdiğini belirtti.

"YÖNLENDİRME YAPMAYACAĞIM"

NATO üyesi olup olmamanın tamamen Finlandiya'nın kendi kararı olacağını kaydeden Wallace, bu konuda "lobi veya yönlendirme yapmayacağını" vurguladı.

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"İNGİLTERE'NİN FİNLANDİYA'YA VEYA İSVEÇ'E DESTEK VERMEMESİ DÜŞÜNÜLEMEZ"

Wallace, Finlandiya'nın NATO'ya katılmaması durumunda İngiltere'nin yardım edip etmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine, "İngiltere her zaman burada, Kuzey'de olacak, sizin bir parçanız olacak, size yardım edecek, sizi destekleyecek. İngiltere'nin herhangi bir büyük resmi anlaşma olmaksızın bir saldırıya uğramaları durumunda Finlandiya'ya veya İsveç'e destek vermemesi düşünülemez. Aynı değerleri paylaşan, derin ve uzun geçmişleri olan Avrupa ülkeleriyiz." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Finlandiya ve İsveç, NATO üyeliğini değerlendirmeye başlamıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO İngiltere Finlandiya İsveç
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