İngiltere’nin en dövmeli kadını unvanının hakkını sonuna kadar çıkarttı! Mürekkeplerini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

İngiltere’nin Cheshire yaşayan sosyal medya fenomeni Becky Holt, vücudunun büyük bir bölümü kaplattığı dövmeleri sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Mürekkepleriyle sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Holt, 152 bin takipçisiyle vücut sanatını göstermek için son derece cesur bir pozunu paylaştı. Fenomen isim turuncu tanga iç çamaşırı takımıyla verdiği pozla hayranlarından tam not aldı.

HAYRANLARINDAN BEĞENİ YAĞDI

İlk dövmesini 14 yaşında yaptıran Holt, çeşitli tasarımlarla vücudunun yaklaşık %95’ini kapladı. Dövmeleri sayesinde kendisini daha iyi bir şekilde ifade ettiğini belirten Holt, sosyal medyadan yaptığı turuncu iç çamaşırı takımıyla çekilen pozuyla hayranlarının beğenisini kazandı. Fenomen isme kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.