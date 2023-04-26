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İngiltere’nin en dövmeli kadını unvanının hakkını sonuna kadar çıkarttı! Mürekkeplerini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

26.04.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin en dövmeli kadını olarak tanınan sosyal medya fenomeni Becky Holt, vücut sanatını sergilemek için Instagram’da cesur bir paylaşıma imza attı. Fenomen isim turuncu iç çamaşırı takımıyla poz verdiği anları sosyal medya hesabından paylaşınca kullanıcıların ilgisini çekti.

İngiltere’nin en dövmeli kadını unvanının hakkını sonuna kadar çıkarttı! Mürekkeplerini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

İngiltere’nin Cheshire yaşayan sosyal medya fenomeni Becky Holt, vücudunun büyük bir bölümü kaplattığı dövmeleri sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Mürekkepleriyle sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Holt, 152 bin takipçisiyle vücut sanatını göstermek için son derece cesur bir pozunu paylaştı. Fenomen isim turuncu tanga iç çamaşırı takımıyla verdiği pozla hayranlarından tam not aldı.

HAYRANLARINDAN BEĞENİ YAĞDI

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İlk dövmesini 14 yaşında yaptıran Holt, çeşitli tasarımlarla vücudunun yaklaşık %95’ini kapladı. Dövmeleri sayesinde kendisini daha iyi bir şekilde ifade ettiğini belirten Holt, sosyal medyadan yaptığı turuncu iç çamaşırı takımıyla çekilen pozuyla hayranlarının beğenisini kazandı. Fenomen isme kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İngiltere dövme tanga

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