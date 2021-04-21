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İngiltere TikTok’a çocukların verilerini izinsiz yayması gerekçesiyle dava açtı

21.04.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri haline gelen TikTok’a, İngiltere’de ‘çocukların verilerini izinsiz yaydığı’ gerekçesiyle dava açıldı.

İngiltere TikTok’a çocukların verilerini izinsiz yayması gerekçesiyle dava açtı

Dünya genelinde 689 milyon aktif kullanıcısı olduğu ifade edilen sosyal medya uygulaması TikTok’a, İngiltere’de 13 yaş altı çocukların verilerini izinsiz yaydığı gerekçesiyle dava açıldı. İngiliz medyası, kanunlara aykırı olmasına rağmen 13 yaş altı 3,5 milyon çocuğun aktif olarak uygulamayı kullandığını duyurdu.

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ABD’DE PARA CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

TikTok uygulamasına, benzer suçlamalarla 2019’da ABD’de de dava açılmış ve şirket, 5.7 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı. Uygulama, şimdi yine aynı suçtan İngiltere’de yargılanacak ve şirkete yine yüklü bir para cezası uygulanması bekleniyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok İngiltere
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