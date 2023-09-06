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İnsan popülasyonuyla ilgili çarpıcı araştırma! 120 bin yıllık kriz: İnsanlık neredeyse yok olmuş

06.09.2023 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de yapılan bir araştırma insan nüfusuyla çarpıcı bir gerçeği gözler önüne serdi. Geliştirilen yeni bir bilgisayar modeliyle yapılan araştırma, yaklaşık 930 bin yıl önce yaşanmaya başlayan 'ciddi popülasyon krizinin' küresel nüfusu neredeyse yok ettiğini ortaya koydu. 120 bin yıl süren kriz nedeniyle küresel insan nüfusunun yaklaşık 1280 üreyebilen bireye düştüğü ortaya çıktı.

İnsan popülasyonuyla ilgili çarpıcı araştırma! 120 bin yıllık kriz: İnsanlık neredeyse yok olmuş

Bulguları Science dergisinde yayımlanan araştırma, iklim değişikliği nedeniyle yaklaşık 930 bin yıl önce başlayan ve neredeyse 120 bin yıl süren "ciddi popülasyon krizinin", küresel nüfusu yaklaşık 1280 üreyebilen bireye düşürdüğünü gösterdi.

117 BİN YILLIK SÜREDE BİR İLK

Araştırmayla, 117 bin yıllık bir sürede insanın erken dönem atalarının sayıca ilk kez bu kadar azaldığı tespit edildi.

Popülasyon krizinin yaşandığı dönemde, buzul döngülerinin daha uzun ve daha yoğun hale geldiği şiddetli bir iklim değişikliği gözlendiği; bu değişiklik sırasında Afrika'da uzun süreli kuraklığın yaşandığı belirtildi.

Bir grup bilim insanının geliştirdiği yeni bilgisayar modeliyle yürütülen araştırmada, 50 farklı topluluktan 3154 genom karşılaştırıldı.

Araştırmanın yöntemi, günümüz insanlarından elde edilen genetik örneklere dayandırılan verilerin, eski nüfus dinamiklerini yeniden inşa etmesine olanak sağlıyor.

"YÜZDE 98,7'Sİ YOK OLDU"

Uzmanlar, popülasyon krizinin başında, insanın ilk atalarının yaklaşık yüzde 98,7'sinin yok olduğunu, fosil kayıtlarda nüfus çöküşünden sonra bir boşluğa rastlandığını, daha sonra modern insanın ortak atasının ortaya çıktığını savunuyor.

Kaynak: AA

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Çin insan

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