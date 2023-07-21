İnsan sağlığına zarar veriyor! Tayvan'a ihraç edilen yumurtalarda tespit edildiği öne sürülmüştü: Bakanlıktan 'nitofuran' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'nitofuran' iddialarının gündem olmasının ardından yaptığı açıklamada maddenin Türkiye'de gıda elde edilmek amacıyla yetiştirilen hayvanlarda kullanımının yasak olduğunu hatırlattı. Yumurtaların üretiminde nitofuran tespit edilmesi durumunda ise sorumlular hakkında işlem yapılacak.

NİTOFURAN KULLANANA İŞLEM YAPILIYOR

Bakanlığın sosyal medyadan paylaştığı açıklama şöyle:

"Ülkemizden Tayvan’a ihraç edilen yumurtalarda, insan sağlığına zararlı “nitrofuran” adlı madde tespit edildiği yönünde medya organlarına yansıyan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Haberde bahsi geçen “nitrofuran” maddesinin ülkemizde yumurta elde edilen tavuklar dâhil gıda elde edilmek amacıyla yetiştirilen hayvanlarda kullanımı yasaktır. Kullanımına dair tespit olması durumunda 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu” kapsamında işlem uygulanmaktadır.

Medyaya yansıyan iddialara konu yumurtalar ile ilgili olarak ise Tayvan yetkili otoritesi tarafından Bakanlığımıza herhangi bir bildirimde bulunulmamış olmakla birlikte, Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yumurtaların üretiminde söz konusu maddenin kullanıldığının tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında gerekli iş ve işlemler yürütülecektir."