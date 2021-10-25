Instagram'dan içerik oluşturucular için yeni özellikler

Bunlardan biri olan bağlı mağazalar özelliği Facebook’un hali hazırda yaygın olarak bulunan mevcut alışveriş özelliklerinin bir uzantısı olarak karşımıza çıkacak. İçerik oluşturucular, takipçileri bu mağazalardan ürün satın aldığında komisyon ücreti alacak (ancak bu düzenlemelerin kesin koşulları ayrıntılı olarak açıklanmadı). Şirket, şu an için alışveriş özelliğinin yalnızca bu ortaklık programının parçası olan içerik oluşturucular tarafından kullanılabileceğini söylüyor.

YENİ GELEN KUTUSU ÖZELLİKLERİ

Instagram, markaların sponsorluklar için içerik oluşturucularla bağlantı kurmasını kolaylaştıracağını söylediği yeni gelen kutusu özelliklerini de test ediyor. Instagram DM’leri, yalnızca markalardan gelen mesajlar için özel bir “ortaklıklar” bölümü alacak. Şirket, bunun bu mesajlara “öncelikli yerleşim” vereceğini ve gelen mesajların genellikle kaybolduğu “istekler” bölümününden çıkacağını duyurdu.

Uygulama ayrıca, markaları sponsorluk arayan içerik oluşturucularla eşleştirmek için araçlar üzerinde çalışıyor. Araçlar sayesinde içerik oluşturucular, çalışmak istedikleri markaları doğrudan uygulamadan belirleyebilirler. Markalar, yaş, cinsiyet ve takipçi sayısı gibi faktörlere göre ihtiyaçlarına uyan içerik oluşturuculara göz atabilir.

Araçlar henüz erken bir aşamada ve şimdilik yalnızca az sayıda şirket ve içerik oluşturucu bu aşamaya katılıyor. Ancak şirket daha önce bu tür özelliklerin önemli ölçüde genişleyebileceğinin sinyallerini vermişti.

Grand Theft Auto üçlemesi 11 Kasım’da geliyor

