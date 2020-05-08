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Instagram'da fotoğraf paylaşmayı sil baştan değiştiren 'devasa' hata!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.05.2020 11:09 | Son Güncelleme

Instagram uygulamasında sıra dışı bir hata fark edildi. Instagram iOS uygulamasında görünen bu hata sayesinde Instagram'a fotoğraf yüklemek 'devasa' bir hal aldı. İşte Instagram'da görünen ve fotoğraf yüklemeyi sil baştan değiştiren o hata...

Instagram'da fotoğraf paylaşmayı sil baştan değiştiren 'devasa' hata!

Instagram iOS ve Android uygulamaları ile kullanıcılarına hizmet veriyor. Kimi zaman bu uygulamalar çeşitli hatalar verebiliyor, durduk yere çökebiliyor. Böylesine bir olay geçtiğimiz gün bir kez daha yaşandı. Fakat bu hata, kullanıcılara Instagram'da dezavantaj değil avantaj sağladı.

INSTAGRAM FOTOĞRAFLARA TEPKİ VERMEDİ

Instagram iOS uygulamasını kullanan kullanıcılar, platforma fotoğraf yüklemek istediklerinde Instagram'ın hareketsiz kaldığını fark ettiler. Yüklenen fotoğrafları her zaman otomatik olarak kırpan Instagram, bu kez fotoğraflara hiçbir tepki göstermedi. Bu sayede kullanıcılar, istedikleri boyuttaki fotoğrafları hesaplarına yükleyebildi. Öyle ki bazı kullanıcılar aşağıda bir örneğini görebileceğiniz şekilde tüm ekranınızı kaplayacak devasa gönderiler bile attı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Tutorial on my bio ????

New York Photographer (@haristjio)'in paylaştığı bir gönderi ()

ARTIK İZİN YOK

Instagram'daki bu hatayı daha da ilginç hale getiren olay ise, sorunun kaynağının hala belli olmaması. Haberdar olur olmaz hatayı çözen Instagram, artık bu devasa fotoğraflara izin vermiyor. 'Ama ben de atacaktım ya' diyen rötarlı Instagram kullanıcılarına ise erken davranıp istedikleri fotoğrafları platformda paylaşan kullanıcıların fotoğraflarına bakmak kalıyor.

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