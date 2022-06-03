Instagram hikayeleri görenler neye göre sıralanıyor? Instagram hikaye sıralaması nasıl?

Instagram hesap kullanıcıları için story görüntüleme sayısını artırma önemlidir. Çünkü story görüntüleme sayısındaki artış, etkileşimin arttığını gösterir. Özellikle marka ve işletme hesapları, story görüntülemelerini müşteri çekmek için kullanmaktadır.

Instagram hikâye özelliği, platformun 2016 yılında güncellenmesiyle kullanıcıların hizmetine sunuldu. Instagram’ın hikâye özelliği kullanıcılara sunulduğu andan itibaren de çok popüler oldu.

Instagram hikayeleri görenler neye göre sıralanıyor?

Instagram story sırası, platform algoritmasının güncellenmesinden sonra kontrol edilebilir hale geldi. Instagram hikayeleri ile diğer hesaplarla kolayca etkileşime geçmek mümkün olduğundan, sıralamada ön planda çıkmak önemli bir rol üstlendi.

Instagram algoritması, story sıralamasına etki eden unsurlara sahiptir. O unsurlar:

Diğer Instagram hesaplarıyla karşılıklı şekilde ne kadar etkileşim halinde olunduğu

Hikâyenin paylaşıldığı zaman,

Sıralamada yer alan hesapların profiline hangi sıklıkta girildiği

Özellikle başka hesaplarla karşılıklı kurulan etkileşim miktarı ve sıralama üzerindeki profile hangi sıklıkta girildiği, Instagram görüntüleme sırasını etkiler. Eğer kullanıcı sıralamadan memnun değilse, o zaman belirttiğimiz noktalara çok dikkat etmelidir.

Yukarıda belirtilen sıralama dikkate alındığında kolayca Instagram profili sıralaması yükselir. Bu sıralama sayesinde Instagram story’de en üstte çıkanlar listesi yeniden şekillenir.

Instagram hikâye görüntüleme sayısının yükselmesi için paylaşımların yapıldığı zaman dilimi değiştirilmelidir. Unutulmamalıdır ki, Instagram hikâyede en üstte çıkan kişi, hikâyesine önce bakılan kullanıcıdır.

Instagram hikâye görüntüleme ilgi düzeyi neye göre belirlenir?

Instagram hikayelerinde görüntüleme ilgi düzeyi; belirli etkenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Instagram ilgi düzeyleri;

Hikâyeye bakan hesabın etkileşim seviyesi,

Instagram hesabında hikâye paylaşan kişilerin gönderdiği iletiler,

Instagram profiline yapılan ziyaretlerin sıklık derecesi,

Takipçilerin hikâyeyi paylaşan kişiden kendilerine ait hikayeleri gizlemesi,

Hikayeleri görüntüleyen hesap, paylaşımı yapan kişiyle nasıl etkileşime girdiğine bakılır. Burada yorum, beğeni gibi hususları ele alınır.

Karşılıklı olarak Instagram hesapları birbirlerinin profillerini devamlı ziyaret ettiğinde; hikâyeyi görüntüleyen kişi liste içerisinde üste çıkar. Burada etkileşim oranı dikkate alınmaz. Bazı durumlarda daha önce hiç etkileşime girilmeyen hesap en üst sırada yer alır. Bunun sebebi, hikâye paylaşım zamanının değiştirilmesidir.

Instagram hikâye sıralaması bölümünde en altta yer alan bazı hesaplar, hikayelerini diğer kullanıcılara karşı gizleyebiliyor. Fakat bu unsur, sıralamayı etkileyen tek etken değildir. En üst sırada görüntülenen kişilerle belirli zaman dilimlerinde DM üzerinden iletişime geçilmesi de story görüntüleme sıralamasını etkiler.



