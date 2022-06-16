Instagram kısaltmaları ve anlamları: Instagram'da kullanılan kısaltmaların açılımı ve Türkçe anlamı nedir?

Sosyal medyanın moda olmuş ifade şekillerinden biri de kısaltmalar kullanarak iletişim kurmak. Instagram da bu konudan istisna bir mecra değil. Hatta günümüzde internetin gelişmesi ve sosyal medyada yeni jargonların oluşmasında Instagram büyük bir rol oynuyor.

Fotoğraf ve görüntü paylaşma uygulaması olan Instagram’da hem uygulamanın içinde hem de kullanıcıların arasında farklı kelimeler ve kısaltmalar kullanılabiliyor. En çok rastlanılan Instagram kısaltmaları ve anlamları arasında bazıları için İngilizce çeviriler kullanıldığından zaman zaman kafa karıştırıcı olabiliyor. Bu sebeple en çok kullanılan Instagram kısaltmaları ve Türkçe anlamlarını içeriğimizde topladık.

Instagram’da Kısaltmaların Anlamı ve Instagram Kısaltmalarının Açılımı

DM, Instagram’da en çok duyduğunuz kelimeler arasında bulunuyor. İngilizcesi ‘Direct Message’, Türkçesi ise ‘Direkt Mesaj’ olup DM olarak kısaltılan bu kelime aslında Instagram hesabınızda diğer kullanıcılarla yaptığınız özel konuşmalar anlamına geliyor.

Platformda sıkça duyduğumuz GT kelimesi ise aslında yine Türkçe bir kelime öbeğinin kısaltılmış hali. GT Instagram’da Geri Takip manasına geliyor. Çoğu zaman kullanıcılar bunu bir hesabı takip ettikten veya takip isteği gönderdikten sonra kendisini de takip etmesini istedikleri zaman kullanıyor.

Zaman zaman Instagram’ın adını farklı görürseniz yine şaşırmamanız gerekiyor. Çünkü sosyal medya kullanıcıları bu meşhur uygulamanın adını IG olarak yazabiliyor.

Instagram’da sıkça kullanılan bir diğer Türkçe kısaltma ise TKP. Sessiz harflerinden de anlaşılabileceği üzere TKP, takip manasına geliyor. Aynı GT gibi kullanıcılar bunu platforma birinin kendilerini takip etmesini istedikleri zaman kullanmayı tercih ediyor.

Yine GT’ye benzer olarak Instagram hesabını Türkçe platformda kullanan kullanıcılar GB ifadesiyle de karşılaşabiliyor. GB, Geri Beğeni manasına geliyor. Kullanıcılar çoğu zaman böyle yorum bırakarak karşılarındaki hesabın paylaşımlarına beğeni bıraktığını, aynısını karşı tarafın da yapmasını beklediklerini belirtiyor. Ya da kullanıcılarına gönderilerini beğendikleri takdirde, gönderilerine geri beğeni atacağının haberini veriyor.

KT ise yine Instagram sayfasını büyütmek isteyen kullanıcıların fazlaca kullandığı bir kısaltma. Karşı Takip anlamına gelen bu kısaltmayla hesap sahipleri, takip edildikleri takdirde takiplere geri dönüş yapacağını belirtmiş oluyor.

Instagram’da Kısaltmaların Türkçesi

Instagram’ın İngilizce bilmeyen takipçilerinin yaşadığı en büyük sorun da platformda oldukça yaygın bir şekilde kullanılan yabancı ifadeler ve onların kısaltmaları. Instagram’da kısaltmaların Türkçesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

UNF, Instagram’da hangi ülkeden olursanız olun sıklıkla görebileceğiniz bir kısaltma. Aslen İngilizce Unfollow yani Takibi Bırak ifadesinin kısaltılmış hali olarak karşımıza çıkıyor.

FB ise çoğu zaman Facebook ile karıştırılsa da Instagram dilinde farklı bir anlamı var. İngilizcesi Follow Back olan bu kısaltma Türkçe’de kullanılan GT yani Geri Takip kısaltmasının İngilizce versiyonu.

Bazı hesaplarda sıklıkla görebileceğiniz Official ifadesi ise yine İngilizce’den geliyor ve ‘resmi’ anlamına geliyor. Özellikle bazı ünlü isimler kendi adlarına açılan sahte hesapları engellemek için hesap isimlerinin başına ya da sonuna ‘official’ ifadesini koyabiliyor. Fakat yine de dikkat etmek gerekiyor çünkü bazı kullanıcılar bu ifadeyi koysa da hesap resmi bir sayfa olmayabiliyor. Bu noktada ‘mavi tike’ dikkat etmek şart oluyor.

Hayatımıza Instagram ile girip günlük olarak kullanılan başka bir kavram ise Stalk. Stalk’ın sosyal medya mecralarındaki anlamı bir kişinin profiline gizlice sahte hesaplardan girip paylaştığı gönderilere bakıp, hikayelerini fark ettirmeden izlemek ve geçmişi hakkında araştırmalar yapmak manasına geliyor.

Bir diğer İngilizce kısaltma olan SFS ise daha çok kurum veya dükkan hesaplarında ya da takipçi sayısını yükseltmek isteyen kullanıcılarda karşımıza çıkıyor. SFS aslen İngilizce Share for Share’in kısaltması. Karşılıklı Paylaşma anlamına gelen bu kelimenin Instagram’daki amacı ise hesap sahiplerinin kendi sayfalarında birbirlerini paylaşmalarını sağlamak. Kullanıcılar böylelikle karşı tarafın takipçi kitlesine de ulaşarak kendi takipçi sayısını daha da arttırmaya çalışıyor. Böyle durumlarda SFS kısaltması çok kullanılıyor.

Instagram’da çokça rastlanan İngilizce kısaltmalardan bir tanesi de SS. SS, aslen Screenshot kelimesinin kısaltması olarak kullanılıyor ve ekran görüntüsü manasına geliyor. Kullanıcılar eğer bir gönderi veya hikayenin ekran görüntüsünü aldıysa, bu kısaltmayı kullanıyor.

Instagram Kısaltmalarının Anlamları

Uygulamanın içindeki alanlar ve takip çalışmalarının yanı sıra Instagram tıpkı her sosyal medya mecrasında olduğu gibi kendine yeni bir kültür yolu da açtı. Ve bu kültürün de çeşitli değişik içerikleri var.

Örneğin takipçiler arasında sıkça kullanılan TB ve TBT etiketleri de bunlardan sadece bir tanesi.

TB aslında İngilizce Throwback yani ‘eskiye atıf’ manasına geliyor. Instagram kullanıcıları çoğu zaman TB etiketiyle, eskiden çekilmiş güncel olmayan ama profillerinde bir sebepten ötürü bulunmasını istedikleri fotoğrafları paylaşıyor.

TBT ise Throwback Thursday yani Eskiye Atıf Perşembe’si anlamına geliyor. Yıllardır süren ve artık sosyal medya mecralarının, en çok da Instagram’ın bir geleneği haline gelen TBT etiketinde ise dünyanın dört bir yanından insan, güncel olmayan fotoğraflarını Perşembe günleri paylaşıyor. Bu da Instagram mecrasında toplu bir etkinlik halini alıyor.

FF, İngilizce Follow Friday yani Takip Cuması anlamına geliyor. Instagram kullanıcıları bu geleneğe dönüşen etkinliğe Cuma günleri katılarak birbirlerini takip ediyor, yeni takipçiler ediniyor.

FBF ise Flashback Friday yani Anımsama Cuması şeklinde anılan bir etiket. Bu etiketi Cuma günleri kullanan kullanıcılar da genel olarak Cuma günü tıpkı TBT günlerindeki gibi eski fotoğraflarını ve görüntülerini kullanıcılarla paylaşıyor. Nostaljik görüntüleri ana sayfalara taşıyor.

Sosyal medya hızla gelişen ve değişen bir platform olduğundan Instagram’daki tüm kısaltmaları ve ifadeleri derlemek mümkün değil. Özellikle de zaman zaman platformda ortaya çıkan yeni trendler hemen yayılıyor ve kullanıcıların kafasında soru işareti oluşmasına neden oluyor. Buna engel olmak için sosyal medyada gördüğünüz ifadeleri bolca araştırmalı ve bilmediğiniz noktalarda açılımlarını kontrol etmelisiniz.



