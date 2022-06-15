Stalk yapmak ne demek? Stalk nedir, Türkçede ne anlama gelir?

Stalk, sosyal medyanın yaşamlarımıza iyice girmesiyle ortaya çıkan bir kavramdır. İngilizce olan bu kavramı herkes rahatça kullanabiliyor. Sosyal medyada stalk yapmak oldukça popüler olmaya başladı. Stalk, Türkçede gizlice takip etmek anlamına geliyor. Stalk yapmak, bir kişinin sosyal medya hesabını gizlice görüntülemek anlamında kullanılıyor. Kullanıcılar arasında stalk yapmak, stalklamak olarak da sıkça kullanılıyor. Stalk nedir?

Stalk Ne Demek?

Stalk'lamanın TDK'da bir yeri yok ancak sosyal medya kullanıcıları arasında takip etmek, bilgi toplamak anlamında sıkça duymaya başladığımız bir kavram olarak öne çıkıyor. Instagram’da stalk yapmak isteyen kullanıcılar, aslında ilgilendiği kişinin neler yaptığını, nelerden hoşlandığını, neler paylaştığını araştırıyor. Bu kişilerin sosyal medyada kimleri takip ettiğini, kimlerin fotoğrafını beğendiğini ve buna benzer birçok araştırma örneğini arttırmak mümkün. Gizlice yapılan bu eylem stalk olarak adlandırılıyor. Bu eylemi gerçekleştiren kişilere ise 'stalker' adı veriliyor.

Stalk Nedir?

Sosyal medyanın bu kadar hareketli olduğu bir dönemde birçoğumuz vaktimizin bir kısmını sosyal medya hesaplarında geçiriyor. Instagram, Facebook ve Twitter benzeri tüm sosyal medya hesaplarında takip etmediğimiz hesaplara gizlice bakmamız mümkün. İngilizceden dilimize yerleşen Stalk kelimesi de aslından tam olarak bu eylemin gerçekleştirilmesinden ortaya çıkan bir kavram. Bir kişinin bir başka kişiyi sosyal medya hesaplarından araştırması, gözetlemesi, paylaşımlarını incelemesi stalk yapmak olarak ifade ediliyor. Birçok kullanıcı merak ettiği kişileri stalk'layarak haklarında bilgi sahibi oluyor.

Stalk Yapmak Ne Demek?

Sosyal medya hesapları üzerinden gizlice bir başka hesaba bakmak stalk olarak ifade edilir. Stalk yapmanın mantığı bir işi fark ettirmeden, gizli bir şekilde yapmaktır. Stalk'ladığınız kişi bir ünlü ya da fenomen olabileceği gibi karşılıklı takipte olmadığınız yakın bir arkadaşınız ya da akrabanız olabilir. Merak ettiğiniz kişinin hesabı açıksa o kişinin fotoğraflarına ve beğenilerini görebilirsiniz.

Sadece sosyal medya değil, Whatsapp gibi mesajlaşma uygulamalarında da merak ettiğinizi kişinin çevrimiçi ve çevrimdışı özelliğine sürekli bakmak da bir çeşit stalk olarak nitelendirilir.

Oldukça popüler bir kavram olan selfie gibi stalk da sosyal medyada kısa bir zaman içinde çok büyük bir ilgi toplamaya başladı. Sosyal medya platformları kullanıcıların fotoğraf, video, içerik ve yaşamı ile ilgili birçok anı paylaştıkları yer olarak kullanılmaya başladı.

Stalk Nasıl Yapılır?

Merak ettiğiniz herhangi birinin sosyal medya profilini incelemek isteyebilirsiniz. Her ne kadar stalk yapmadığımızı iddia etsek de hemen hemen hepimizin merak ettiğimiz kişilerin hesaplarını incelediğimiz oluyor. Herhangi birinin Instagram ya da diğer sosyal medya hesaplarını inceliyorsak aslında bu durum stalk yaptığımızı gösterir.

Stalk yapmak için belli bir eyleme gerek yoktur. Herhangi birinin sosyal medya platformlarındaki bir hesaba girerek incelemede bulunursanız stalk yapmış olursunuz.

Twitter'da Stalk Nasıl Anlaşılır?

Stalk, sosyal medya kullanıcılarının merak ettiği kişiler hakkında bilgi toplamak için başvurduğu bir yöntemdir. Ancak stalk yapan kişiler kadar stalk'a maruz kalan kişilerin de sayısı oldukça fazla. Stalk yapıldığından şüphelenen kişiler, bu durumu nasıl öğreneceğini merak ediyor. Ancak profilimize kimlerin giriyor ve inceliyor olduğunu görmenin bir yolu yok. Bu durum ne yazık ki gizlilik ilkeleri ile çelişiyor.

Twitter’da profilinize kimlerin baktığına dair bir inceleme yapabileceğiniz algoritma bulunmuyor. Gizlilik ihlalini gözeten Twitter, bu bilgileri paylaşmayacağını da birçok kez kullanıcılarına açıkladı. Bu nedenle Twitter’da stalk yapanları anlamak mümkün değil.

Çeşitli stalk uygulamaları da kısıtlı bilgi sunuyor. Gösterdikleri 4-5 profil de random olarak karşınıza çıkıyor. Gerçek veriler olmadığı için sonuçlar yanıltıcı oluyor.



