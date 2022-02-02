Instagram Reels kullanıcılarına müjde! TikTok rakibi süreyi uzatıyor

Instagram Reels için süre 60 saniye ile sınırlandırılmış durumda. Ancak bazı Reels kullanıcıları bunun biraz sınırlayıcı olduğunu düşünüyor. Üstelik Reels'ın en büyük rakibi TikTok'un bu süreyi 3 dakikaya çıkardığını düşündüğümüzde bu Instagram için bir dezavantaja da dönüşüyor. Fakat Instagram, çok yakında Reels'daki bu dezavantajı biraz olsun kaldırabilir.

INSTAGRAM REELS İÇİN SÜRE UZUYOR

Instagram'a gelecek özellikleri önceden paylaşmasıyla tanınan Alessandro Paluzzi'ye göre Instagram, daha uzun Reels videolarının oluşturulması için çalışıyor. Paluzzi'nin paylaştığı ekran görüntüsüne bakarsak, çok yakında Instagram Reels kullanıcıları 90 saniyeye kadar Reels videoları oluşturabilir. Böylece halihazırda 60 saniye olan sınır 90 saniyeye çıkabilir.

90 saniyelik Reels oluşturma seçeneğinin henüz kullanıcılara sunulmadığını ve Instagram'ın bu konudaki planlarını resmi olarak açıklamadığını da belirtelim.

15 SANİYE İLE KULLANILMAYA BAŞLANMIŞTI

Instagram Reels, 15 saniyelik bir zaman sınırı ile kullanılmaya başlanmış, daha sonra bu süre 30 saniyeye, son olarak da 60 saniyeye çıkartılmıştı.

