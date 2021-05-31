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Intel CEO'su Gelsinger'den çip kıtlığı açıklaması!

31.05.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın önde gelen yarı iletken çip üreticilerinden Intel'in CEO'su Pat Gelsinger, dünya genelindeki yarı iletken kıtlığının, üretim sorunlarının çözümüne kadar, birkaç yıl daha sürebileceğine dikkat çekti.

Intel CEO'su Gelsinger'den çip kıtlığı açıklaması!

Gelsinger, çip kıtlığının, pandemiye bağlı olarak büyük bir kitlenin evinden çalışmaya başlamasına bağlı olarak ortaya çıktığına dikkat çekti.

BİRKAÇ YIL ALABİLİR

Tayvan'daki Computex Fuarı kapsamında düzenlenen online bir oturumda konuşan Gelsinger, endüstrinin bir yandan kısa vadeli kıtlığı gidermek için adımlar atarken, sektörde genel üretim kapasitesi, işlem tabakaları ve yarı iletken elemanlar eksikliğini giderilmesinin ise birkaç yıl alabileceğini vurguladı.

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Bu arada, Logitech CEO'su Bracken Darrell geçen hafta yaptığı açıklamada, kıtlığın üç-altı ay daha sürebileceğine işaret etti, buna karşın, çip üreticisi şirketinin hem teknolojiyi hem de otomobil endüstrisini etkileyen sorunu çözmekte pek zorluk çekmediğini belirtti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
pandemi
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