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Intel'den aşısız çalışan kararı!

22.12.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD merkezli haberlere göre, yarı iletken üreticisi Intel, çalışanlarına aşısız olanların 4 Ocak'a kadar Kovid-19 aşısı olması veya bir muafiyet sunması gerektiğini bildirdi. Aksi takdirde çalışanlar ücretsiz izne ayrılmak zorunda kalacaklar.

Intel'den aşısız çalışan kararı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için şirketler önlemler almaya devam ediyor. Bir yandan da aşıların koronavirüs ile olan mücadelede kullanılmasıyla birlikte şirketler çalışanlarının aşı olmalarını da istiyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda bu konuda ilginç bir gelişme yaşandı. CNBC'ye göre Google, çalışanlarına şirketin aşı politikalarına uymamaları durumunda işlerini kaybedeceklerini söyledi. Şimdi ise ABD merkezli yarı iletken üreticisi Intel'in Kovid-19 aşısı konusunda attığı yeni bir adım basına yansıdı.

YA MUAFİYET YA AŞI

The Verge'ün haberine göre, Intel'in çalışanlarına aşısız kalan herkesin 4 Ocak'a kadar Kovid-19 aşısı olması veya bir muafiyet sunması gerektiğini bildirdiği aktarıldı. Aşı olmayı reddeden veya bir muafiyet sunmayan çalışanlar ise ücretsiz izne ayrılacak.

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Intel

Çeşitli yayınlar tarafından elde edilen 7 Aralık tarihli bir notta Intel'in insan kaynaklarından Christy Pambianchi, aşılanmamış çalışanların evden çalışıyor olsalar bile muafiyet istemeleri veya haftalık test yaptırmaları gerektiğini söyledi. Yetkilinin çalışanlara, şirketin tıbbi ve dini muafiyetleri 15 Mart'a kadar inceleyeceğini söylediği de bildiriliyor.

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INTEL İŞTEN ÇIKARMAYACAK

Bir çalışana muafiyet tanınmazsa, 4 Nisan'dan itibaren en az üç ay ücretsiz izne ayrılacak ve işten çıkarılmayacak. Ayrıca Intel'in izinli olanlara sağlık yardımı sağlamaya devam edeceği de söyleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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