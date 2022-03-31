Intel'den bu kez işlemci değil, grafik kartı geldi: Dizüstü bilgisayarlar için ilk Arc GPU'larını tanıttı

CPU alanında yıllardır bulunan Intel, artık GPU pazarına adım atıyor. Şirket, 5 ekran kartı modeli bulunan Intel Arc ekran kartlarını tanıttı. Arc 3 daha uygun fiyatlı bir seri olurken, Arc 5 ve Arc 7 Arc 3'ün daha üstünde yer alıyor.
Arc 3 serisi, A350M (6 adet Xe çekirdeği) ve A370M'yi (8 Xe çekirdeği) içeriyor. Arc 3 serisi ekran kartları hızlıca piyasaya çıkacakken, Daha güçlü Arc 5 ve Arc 7'li notebookların ise bu yıl içinde piyasaya çıkması planlanıyor. Tüm ürünler, Intel'in yeni Xe HPG grafik mimarisi tarafından destekleniyor.
Arc 3 serisi, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarları hedefliyor. Intel, Arc 3 GPU'lu dizüstü bilgisayarların AAA oyunlarda 1080p'de 60 fps ve e-spor oyunlarında 90 fps'ye kadar çıkabildiği iddiasında. Oyunları orta ila yüksek ayarlarda 1080p çözünürlükte çalıştırabildikleri görülüyor. Fakat kesin bir şey söylemek için henüz erken.
Intel, masaüstü bilgisayarlar için kullanılacak Intel Arc-A ekran kartına da kısa bir bakış atmamızı sağladı.
Intel Arc-A ekran kartının sınırlı sayıda olacak Founders Edition modelinin form faktörünü gösteren videoda 2022 yazı işaret edildi.
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