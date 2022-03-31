Intel'den bu kez işlemci değil, grafik kartı geldi: Dizüstü bilgisayarlar için ilk Arc GPU'larını tanıttı

CPU alanında yıllardır bulunan Intel, artık GPU pazarına adım atıyor. Şirket, 5 ekran kartı modeli bulunan Intel Arc ekran kartlarını tanıttı. Arc 3 daha uygun fiyatlı bir seri olurken, Arc 5 ve Arc 7 Arc 3'ün daha üstünde yer alıyor.

İŞTE INTEL'İN EKRAN KARTLARININ ÖZELLİKLERİ

Arc 3 serisi, A350M (6 adet Xe çekirdeği) ve A370M'yi (8 Xe çekirdeği) içeriyor. Arc 3 serisi ekran kartları hızlıca piyasaya çıkacakken, Daha güçlü Arc 5 ve Arc 7'li notebookların ise bu yıl içinde piyasaya çıkması planlanıyor. Tüm ürünler, Intel'in yeni Xe HPG grafik mimarisi tarafından destekleniyor.

Arc 3 serisi, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarları hedefliyor. Intel, Arc 3 GPU'lu dizüstü bilgisayarların AAA oyunlarda 1080p'de 60 fps ve e-spor oyunlarında 90 fps'ye kadar çıkabildiği iddiasında. Oyunları orta ila yüksek ayarlarda 1080p çözünürlükte çalıştırabildikleri görülüyor. Fakat kesin bir şey söylemek için henüz erken.

INTEL ARC-A SERİSİ GELİYOR! TARİH VERİLDİ

Intel, masaüstü bilgisayarlar için kullanılacak Intel Arc-A ekran kartına da kısa bir bakış atmamızı sağladı.

Intel Arc-A ekran kartının sınırlı sayıda olacak Founders Edition modelinin form faktörünü gösteren videoda 2022 yazı işaret edildi.

