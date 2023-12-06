İnteraktif Vergi Dairesine e-Devlet üzerinden girme: İnteraktif Vergi Dairesine e-Devlet ile nasıl girilir?

Günümüzde birçok resmî işlemin internet üzerinden yapılabilmesi gibi vergi dairesinde yapılabilecek işlemler de internet sitesi ya da mobil uygulama üzerinden yapılabilir hale gelmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) resmî internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden ulaşılabilir olan İnteraktif Vergi Dairesi yeni nesil bir işlem sistemidir.

İnteraktif Vergi Dairesi ile hangi işlemleri yapabilirim?

İnternet Vergi Dairesi ile karıştırılsa da çok daha fazla işlem yapma imkânı sunması ile ondan ayrılan İnteraktif Vergi Dairesinde şifresiz işlemler de gerçekleştirilebilmektedir. İnteraktif Vergi Dairesinde şifreli ve şifresiz olarak yapılabilen bazı işlemler şunlardır:

İşe başlama ve işten ayrılma bildirimleri

Şube iş yeri açılış ve kapanış bildirimleri

Faaliyet konusunda yapılan değişiklik ile ilgili dilekçe verme

Hisse devri ile ilgili dilekçe verme

Vergi türü değişikliği dilekçesi verme

Çeşitli konular hakkında genel amaçlı dilekçe verme

Özelge talebi

İade ve mahsup bedeli

Borç durum yazısı talebi

Hazır beyan uygulamasına erişme

Vergi ceza ihbarnamesi uzlaşma ve indirim talebi

E-Devlet İnteraktif Vergi Dairesi nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mobil uygulaması üzerinden ulaşılabilen İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapabilmek hızlı ve kolaydır. İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapmak için e-Devlet uygulaması da kullanılabilir. Kişiye özel şifre ve kimlik numarası bilgileri giriş yapmak için yeterlidir.

E-Devlet hesabı üzerinden birçok resmî uygulamaya ve resmî sayfaya ulaşıldığı gibi bu uygulama üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi sistemine ulaşabilmek de mümkündür. İnteraktif Vergi Dairesi e-Devlet üzerinden açılacaksa şu adımlar uygulanmalıdır: