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İnteraktif Vergi Dairesine e-Devlet üzerinden girme: İnteraktif Vergi Dairesine e-Devlet ile nasıl girilir?

05.12.2023 02:48 | Son Güncelleme:
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Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2018 yılında geliştirilen İnteraktif Vergi Dairesi şubat ayından itibaren vatandaşların hizmetine sunulmuştur. Birçok işlemin hem şifreli hem de şifresiz olarak yapılabildiği bu sistem, direkt olarak kullanıcı kodu alınarak girilebilen aynı zamanda e-Devlet aracılığı ile de ulaşılabilen bir sistemdir.

İnteraktif Vergi Dairesine e-Devlet üzerinden girme: İnteraktif Vergi Dairesine e-Devlet ile nasıl girilir?

Günümüzde birçok resmî işlemin internet üzerinden yapılabilmesi gibi vergi dairesinde yapılabilecek işlemler de internet sitesi ya da mobil uygulama üzerinden yapılabilir hale gelmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) resmî internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden ulaşılabilir olan İnteraktif Vergi Dairesi yeni nesil bir işlem sistemidir.

İnteraktif Vergi Dairesi nedir? İnteraktif Vergi Dairesi nedir?

İnteraktif Vergi Dairesi ile hangi işlemleri yapabilirim?

İnternet Vergi Dairesi ile karıştırılsa da çok daha fazla işlem yapma imkânı sunması ile ondan ayrılan İnteraktif Vergi Dairesinde şifresiz işlemler de gerçekleştirilebilmektedir. İnteraktif Vergi Dairesinde şifreli ve şifresiz olarak yapılabilen bazı işlemler şunlardır:

  • İşe başlama ve işten ayrılma bildirimleri
  • Şube iş yeri açılış ve kapanış bildirimleri
  • Faaliyet konusunda yapılan değişiklik ile ilgili dilekçe verme
  • Hisse devri ile ilgili dilekçe verme
  • Vergi türü değişikliği dilekçesi verme
  • Çeşitli konular hakkında genel amaçlı dilekçe verme
  • Özelge talebi
  • İade ve mahsup bedeli
  • Borç durum yazısı talebi
  • Hazır beyan uygulamasına erişme
  • Vergi ceza ihbarnamesi uzlaşma ve indirim talebi
İnteraktif Vergi Dairesine nasıl giriş yapılır? İnteraktif Vergi Dairesine nasıl giriş yapılır?

E-Devlet İnteraktif Vergi Dairesi nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mobil uygulaması üzerinden ulaşılabilen İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapabilmek hızlı ve kolaydır. İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapmak için e-Devlet uygulaması da kullanılabilir. Kişiye özel şifre ve kimlik numarası bilgileri giriş yapmak için yeterlidir.

E-Devlet hesabı üzerinden birçok resmî uygulamaya ve resmî sayfaya ulaşıldığı gibi bu uygulama üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi sistemine ulaşabilmek de mümkündür. İnteraktif Vergi Dairesi e-Devlet üzerinden açılacaksa şu adımlar uygulanmalıdır:

  • T.C kimlik numarası ve kişiye özel e-Devlet şifresi ile resmî site ya da resmî uygulamadan e-Devlet hesabına girilir.
  • Açılan sayfadaki arama kısmına İnteraktif Vergi Dairesi yazılır.
  • Çıkan listede ivd.gib.gov.tr bağlantısına tıklanarak İnteraktif Vergi Dairesi sistemine ulaşılır.
İnteraktif Vergi Dairesi ile neler yapılır? İnteraktif Vergi Dairesi ile neler yapılır?

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