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İntihar girişimi alışkanlık oldu! 5'inci kez denedi

27.10.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da, belli zaman aralıkları ile beşinci kez intihar edeceğini söyleyerek NATO yolu üzerindeki üst geçide çıkan 22 yaşındaki Mert A., polise zor anlar yaşattı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerinde şehirler arası yolu keserek güvenlik önlemleri aldı.

İntihar girişimi alışkanlık oldu! 5'inci kez denedi

Olay, Burdur-Antalya Karayolu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde gece yaşandı. Karayolu üzerindeki yaya üst geçidin korkuluklarından bir kişinin sarktığını gören çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. İhbar sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

5 KEZ İNTİHARA KALKIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polisin ikna etmeye çalıştığı şahsın, bugüne kadar itfaiye kayıtlarına göre beş kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Mert A. olduğu belirlendi. İkna çalışmaları sonucu korkuluktan inen ve ilk tedavisi ambulansta yapılan şahıs, daha sonra Burdur Devlet Hastanesi acil servisinde tedaviye alındı. Polis ekipleri olayla ilgili yasal işlem başlattı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Burdur
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