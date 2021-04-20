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İOKBS sınavı ertelendi mi? İOKBS sınavı ne zaman? MEB'den ertelenen bursluluk sınavı ile ilgili açıklama

20.04.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene düzenleniyor. 5, 6, 7 ve 9, 10, 11. Sınıf öğrencilerinin girdikleri bursluluk sınavının açıklanan takvime göre 25 Nisan tarihinde yapılması planlanıyordu. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı açıklamaya göre son dönemde artan vaka sayıları sebebiyle İOKBS sınav tarihi ertelendi. İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?

İOKBS sınavı ertelendi mi? İOKBS sınavı ne zaman? MEB'den ertelenen bursluluk sınavı ile ilgili açıklama

25 Nisan’da yapılması planlanan ancak artan koronavirüs vakaları sebebiyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından, 5, 6, 7 ve 9, 10, 11. Sınıf öğrencilerinin girdikleri İOKBS sınavı ertelendi. İOKBS sınavının ertelenmesi haberinin ardından ise veliler ve öğrenciler sınav tarihleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, İOKBS sınavı ne zaman?

İOKBS SINAVI NE ZAMAN?

Öğrencilerin gündeminde yer alan Bursluluk sınavı ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "1 milyon civarında öğrencimizin 25 Nisan'daki bursluluk sınavını erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Çünkü salgının durumuna bakmamız lazım. Geçen sene eylüle ertelemiştik. " dedi.

Bu kapsamda vaka sayılarında düşüş yaşanmadan sınavın gerçekleştirilemeyeceği söylenebilir. Ramazan sonrası vaka sayıların gerileme olması durumunda sınav tarihine ilişkin yeni açıklama yapılacağı tahmin ediliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapılması durumunda haberimizde yerini alacak.

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BURSLULUK SINAVI İOKBS NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır. Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir. Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.


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sınav Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı
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