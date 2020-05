iOS 13.5 yayınlandı! İşte iOS 13.5 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 13.5 güncellemesi nasıl yapılır?)

iOS 13.5'nin yaptığı iyileştirmeler

Kullanıcıların bazı web sitelerindeki video yayınlarını oynatmaya çalışırken siyah ekran görmesine neden olan bir sorunu düzeltildi.

Paylaşma sayfasında önerilerin ve eylemlerin yüklenmemesine neden olan bir sorunu giderildi.

İOS 13.5 GÜNCELLEMESİ ALAN MODELLER

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)

İOS 13.5 GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?