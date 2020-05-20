iOS 13.5 yayınlandı! İşte iOS 13.5 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 13.5 güncellemesi nasıl yapılır?)

iOS 13.5 Apple tarafından beta sürecinde yer alıyordu. Geçtiğimiz gün itibariyle yayınlanan iOS 13.5 GM (Gold Master) sürümü ile birlikte, iOS 13.5'in kararlı sürümünün geleceği tarih belli olmuştu. Nitekim, iOS 13.5 bu akşam saatlerinde kararlı sürümüne kavuştu. iOS 13.5 TSİ 20:00'da Apple tarafından iPhone akıllı telefonlar için yayınlandı.

İŞTE İOS 13.5 İLE GELEN YENİLİKLER

İOS 13.5 ile birlikte performans ve hız geliştirmeleri yapıldı. iPhone'ların bir mesaj ile çökmesine neden olan ve bir İtalyan bayrağı ile bir Sindhi dili karakteri içeren hata da yeni iOS güncellemesi ile düzeltildi. Fakat iOS 13.5 güncellemesinin odak noktası koronavirüs'tü. Apple, yeni iOS güncellemesi ile maske takan Face ID kullanıcılarının ve koronavirüsten endişe eden iPhone kullanıcılarının yardımına koştu. iOS 13.5 ile gelen yeniliklerin tamamı şöyle:

Face ID

iOS 13.5 ile gelen yeniliklerden en önemlisi Face ID kısmına geldi. Face ID, maske takan iPhone kullanıcılarının yüzlerini tanıyamıyordu. Yüzü tanımak için uğraşan, bu süre boyunca parola seçeneğini göstermeyen Face ID, iOS 13.5 ile maske takan kullanıcılarını anlayabilir hale getirildi. Artık Face ID kullanıcısının maske taktığını anlıyor ve vakit kaybetmeden parola seçeneğini sunuyor.