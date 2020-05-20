iOS 13.5 yayınlandı! İşte iOS 13.5 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 13.5 güncellemesi nasıl yapılır?)

iOS 13.5 Apple tarafından beta sürecinde yer alıyordu. Geçtiğimiz gün itibariyle yayınlanan iOS 13.5 GM (Gold Master) sürümü ile birlikte, iOS 13.5'in kararlı sürümünün geleceği tarih belli olmuştu. Nitekim, iOS 13.5 bu akşam saatlerinde kararlı sürümüne kavuştu. iOS 13.5 TSİ 20:00'da Apple tarafından iPhone akıllı telefonlar için yayınlandı.
İOS 13.5 ile birlikte performans ve hız geliştirmeleri yapıldı. iPhone'ların bir mesaj ile çökmesine neden olan ve bir İtalyan bayrağı ile bir Sindhi dili karakteri içeren hata da yeni iOS güncellemesi ile düzeltildi. Fakat iOS 13.5 güncellemesinin odak noktası koronavirüs'tü. Apple, yeni iOS güncellemesi ile maske takan Face ID kullanıcılarının ve koronavirüsten endişe eden iPhone kullanıcılarının yardımına koştu. iOS 13.5 ile gelen yeniliklerin tamamı şöyle:
Face ID
iOS 13.5 ile gelen yeniliklerden en önemlisi Face ID kısmına geldi. Face ID, maske takan iPhone kullanıcılarının yüzlerini tanıyamıyordu. Yüzü tanımak için uğraşan, bu süre boyunca parola seçeneğini göstermeyen Face ID, iOS 13.5 ile maske takan kullanıcılarını anlayabilir hale getirildi. Artık Face ID kullanıcısının maske taktığını anlıyor ve vakit kaybetmeden parola seçeneğini sunuyor.
Koronavirüs izleme bildirimleri
Apple'ın Google ile birlikte geliştirdiği koronavirüs izleme uygulaması için iOS 13.5'e bir seçenek eklendi. Bu seçenek sayesinde koronavirüs hastaları ile hasta olmayan kişiler yaklaştığında telefonlar Bluetooth LE teknolojisi aracılığıyla iletişim kurabiliyor ve kullanıcısına sosyal mesafeyi geçtiği konusunda uyarılar gönderiyor. Yetkililer Covıd-19 izleme API sayesinde uygulamaları üzerinden hastaları daha rahat takip edebiliyor.
FaceTime
iOS 13.5 ile FaceTime'da da değişim yaşandı. Koronavirüs döneminde Zoom ve Google Meet gibi kullanıcı sayısını arttıran FaceTime'da yer alan ve görüşmede konuşan kişinin yüzünü ön plana çıkartan yüz yakınlaştırma özelliği kullanıcının isteğine bırakıldı. Kullanıcılar isterlerse, güncelleme sonrası otomatik yakınlaştırma özelliğini kapatabiliyor. Bunu yapmak için Ayarlar > FaceTime > Konuşma yolunu izleyerek yakınlaştırma seçeneğini kapatmak yeterli.
Apple Music
iPhone'lara gelen yeni güncellemenin bir diğer yeniliği ise Apple Music kullanıcılarını oldukça sevindirdi. iOS 13.5 güncellemesi ile birlikte Apple Music kullanıcıları, dinledikleri müzikleri Instagram Hikayeleri üzerinden paylaşabiliyor.
iOS 13.5'nin yaptığı iyileştirmeler
Kullanıcıların bazı web sitelerindeki video yayınlarını oynatmaya çalışırken siyah ekran görmesine neden olan bir sorunu düzeltildi.
Paylaşma sayfasında önerilerin ve eylemlerin yüklenmemesine neden olan bir sorunu giderildi.
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