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iPhone 12 serisinin satışları 7 ay sonra 100 milyonu aştı!

01.07.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 12 serisi önemli bir başarıya daha imza attı. Bir araştırma şirketinin raporuna göre, iPhone 12 serisinin satışları, lansmanın üzerinden geçen 7 ayın ardından 100 milyon satış barajını geçti.

iPhone 12 serisinin satışları 7 ay sonra 100 milyonu aştı!

Apple, ilk iPhone'unu 14 yıl önce satışa çıkardı ve deyim yerindeyse akıllı telefon pazarını alt üst etmeyi başardı. O zamandan beri Apple birden fazla iPhone serisi ile piyasada kendini gösterdi. Son olarak, iPhone 12 serisi tanıtıldı. Bu seri yayımlanan bir rapora göre ise önemli bir başarı yakaladı.

iPHONE 12 SERİSİNİN İLK 7 AYLIK SATIŞ BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Araştırma şirketi Counterpoint Research'e göre, iPhone 12 serisinin küresel satışları ilk 7 ayda (Nisan 2021'e kadar olan süreç) 100 milyon adedi aştı. Bu, iPhone 12 serisi ile 5G özelliğinin iPhone'lara gelmesinin ve tüm modellerin OLED ekrana geçmesinin tüketicileri cezbetmiş olabileceği anlamına gelebilir. Ancak zirvede hala iPhone 6 var.

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iPHONE 11 VE iPHONE 12 SERİSİ ARASINDA BÜYÜK FARK

Phone 11 ve iPhone 12 serisi arasında da önemli bir fark oluşmuş durumda. Rapora göre tüketiciler, aynı dönemde iPhone 12 serisinin en yüksek modeli olan iPhone 12 Pro Max'i tercih etti. Pro Max sürümünün iPhone 12 serisinin satışlarındaki payı, iPhone 11 serisindeki aynı modelinin (iPhone 11 Pro Max) yüzde 25'lik payına kıyasla yüzde 29 oldu. Her iki telefonun başlangıç fiyatı 1.099 dolardı.

iPhone 12 Pro Max

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iPHONE 12 PRO MAX'İN BAŞARISI SATIŞLARA YANSIDI

Rapora bakılırsa iPhone 12 serisi ilk yedi ayda iPhone 11 serisinden yüzde 22 daha fazla gelir elde etti. Rapora göre bunun nedeni iPhone 12 Pro Max'in iPhone 11 Pro Max'e kıyasla daha fazla satmış olmasından kaynaklandı.

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akıllı telefon Apple
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