iPhone 12 ters kablosuz şarj özelliği kazanabilir!

Ters kablosuz şarj özelliği, Android akıllı telefon üreticileri tarafından kullanılmaya başlandı. Birkaç yıldır firmaların akıllı telefonlarında yer verdiği bu özelliğin, aslında iPhone 11 serisinde yer alacağı ama Apple tarafından son anda kaldırıldığı söylendi, durdu. Fakat Apple'dan söz konusu iddialar ile alakalı resmi bir açıklama yapılmadı. Şimdi ise ortaya çıkan FCC belgeleri, bu özelliği iPhone 12 için tekrar gündeme getirdi.

İPHONE 12 TERS KABLOSUZ ŞARJI SUNABİLİR

iPhone 12 ters kablosuz şarj özelliği ile ilgili ipuçları, ilk olarak Jeremy Horwitz tarafından tespit edildi. Horwitz'in FCC belgelerinden alıntılayarak yaptığı paylaşımına göre iPhone 12 modelleri, Qi kablosuz şarj cihazlarıyla ve ayrıca aksesuarlarıyla şarj edebilen yeni bir "360 kHz'de şarj etme işlevi" sunuyor. Bu da Apple'ın iPhone 12 ile ters kablosuz şarj özelliği sunduğu ancak yazılımsal olarak engellediği yorumunun ortaya çıkmasına yol açıyor. Bloomberg'ten Mark Gurman ise Horwitz'in bulgusunu ilginç bir iddia ile destekliyor. Gurman'ın iddiası AirPods 3 ve AirPods Pro 2'den oluşuyor.