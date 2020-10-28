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iPhone 12 ters kablosuz şarj özelliği kazanabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.10.2020 15:10 | Son Güncelleme

iPhone 12 hakkında ilginç bir iddia daha ortaya atıldı. Öne sürülen FCC belgelerine göre, iPhone 12 yakında tıpkı Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da olduğu gibi ters kablosuz şarj özelliğini kullanıma sunabilir. Peki ama nasıl?

iPhone 12 ters kablosuz şarj özelliği kazanabilir!

Ters kablosuz şarj özelliği, Android akıllı telefon üreticileri tarafından kullanılmaya başlandı. Birkaç yıldır firmaların akıllı telefonlarında yer verdiği bu özelliğin, aslında iPhone 11 serisinde yer alacağı ama Apple tarafından son anda kaldırıldığı söylendi, durdu. Fakat Apple'dan söz konusu iddialar ile alakalı resmi bir açıklama yapılmadı. Şimdi ise ortaya çıkan FCC belgeleri, bu özelliği iPhone 12 için tekrar gündeme getirdi.

İPHONE 12 TERS KABLOSUZ ŞARJI SUNABİLİR

iPhone 12 ters kablosuz şarj özelliği ile ilgili ipuçları, ilk olarak Jeremy Horwitz tarafından tespit edildi. Horwitz'in FCC belgelerinden alıntılayarak yaptığı paylaşımına göre iPhone 12 modelleri, Qi kablosuz şarj cihazlarıyla ve ayrıca aksesuarlarıyla şarj edebilen yeni bir "360 kHz'de şarj etme işlevi" sunuyor. Bu da Apple'ın iPhone 12 ile ters kablosuz şarj özelliği sunduğu ancak yazılımsal olarak engellediği yorumunun ortaya çıkmasına yol açıyor. Bloomberg'ten Mark Gurman ise Horwitz'in bulgusunu ilginç bir iddia ile destekliyor. Gurman'ın iddiası AirPods 3 ve AirPods Pro 2'den oluşuyor.

TERS KABLOSUZ ŞARJ AİRPODS 3 VE AİRPODS 2 İÇİN Mİ GELECEK?

Mark Gurman, yine Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak söz konusu FCC belgesini paylaştı ve Apple'ın yeni kablosuz ters şarj söylentisinin önümüzde yılın ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen MagSafe destekli AirPods 3 ve AirPods Pro 2 modelleri için kullanılabileceğini öne sürdü. Yani yeni AirPods'lar, iPhone 12 modelleri aracılığıyla şarj edilebilir. Tabi Apple'ın bu iddiaları doğrulamadığını belirtmek gerekiyor.


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