iPhone 12 ters kablosuz şarj özelliği kazanabilir!

Ters kablosuz şarj özelliği, Android akıllı telefon üreticileri tarafından kullanılmaya başlandı. Birkaç yıldır firmaların akıllı telefonlarında yer verdiği bu özelliğin, aslında iPhone 11 serisinde yer alacağı ama Apple tarafından son anda kaldırıldığı söylendi, durdu. Fakat Apple'dan söz konusu iddialar ile alakalı resmi bir açıklama yapılmadı. Şimdi ise ortaya çıkan FCC belgeleri, bu özelliği iPhone 12 için tekrar gündeme getirdi.
iPhone 12 ters kablosuz şarj özelliği ile ilgili ipuçları, ilk olarak Jeremy Horwitz tarafından tespit edildi. Horwitz'in FCC belgelerinden alıntılayarak yaptığı paylaşımına göre iPhone 12 modelleri, Qi kablosuz şarj cihazlarıyla ve ayrıca aksesuarlarıyla şarj edebilen yeni bir "360 kHz'de şarj etme işlevi" sunuyor. Bu da Apple'ın iPhone 12 ile ters kablosuz şarj özelliği sunduğu ancak yazılımsal olarak engellediği yorumunun ortaya çıkmasına yol açıyor. Bloomberg'ten Mark Gurman ise Horwitz'in bulgusunu ilginç bir iddia ile destekliyor. Gurman'ın iddiası AirPods 3 ve AirPods Pro 2'den oluşuyor.
A new MagSafe feature was hidden in Apple FCC filings: “In addition to being able to be charged by a desktop WPT charger (puck), 2020 iPhone models also support WPT charging function at 360 kHz to charge accessories [including] an external potential apple accessory in future.”— Jeremy Horwitz (@horwitz) October 28, 2020
Mark Gurman, yine Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak söz konusu FCC belgesini paylaştı ve Apple'ın yeni kablosuz ters şarj söylentisinin önümüzde yılın ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen MagSafe destekli AirPods 3 ve AirPods Pro 2 modelleri için kullanılabileceğini öne sürdü. Yani yeni AirPods'lar, iPhone 12 modelleri aracılığıyla şarj edilebilir. Tabi Apple'ın bu iddiaları doğrulamadığını belirtmek gerekiyor.
If this FCC filing is any indication, the iPhone 12 may have a hidden reverse charging feature. Perhaps MagSafe on the new AirPods? https://t.co/QhFQtOgoRB https://t.co/OAKzzb5U3B pic.twitter.com/pqAVcjLCyN— Mark Gurman (@markgurman) October 28, 2020