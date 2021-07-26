iPhone'lardaki AirDrop özelliği, yolcu uçağını karıştırdı!

iPhone'larda AirDrop adı verilen kullanışlı bir özellik var. Bu özellik, desteklenen cihazlar arasında kablosuz dosya transferi yapılmasını sağlıyor. Böylece bir fotoğraf bir başka iPhone kullanıcısına herhangi bir depolama aygıtı gerekmeksizin gönderilebiliyor. Ancak iPhone'lardaki bu kullanışlı özellik, bir uçak yolcusunun elinde farklı sonuçlara neden oldu.

AIRDROP İLE UÇAKTAKİ YOLCULARA GÖNDERDİ

Olay, Perşembe günü San Francisco Uluslararası Havalimanı'ndan Orlando'ya gitmeye hazırlanan United Airlines'a ait uçakta yaşandı. iPhone kullanıcısı genç bir yolcu, AirDrop aracılığıyla uçaktaki diğer yolculara bir airsoft silahının fotoğrafını gönderdi.

Bunun üzerine tüm yolcular uçaktan indirildi ve hepsi tekrar arandı. Ayrıca uçakta da arama yapıldı.

İnceleme sonucu, fotoğrafın daha erken bir tarihte ve havalimanı dışında bir yerde çekildiği tespit edildi. Gencin üzerinde silah bulunamadı.

YOLCULAR UÇAĞA TEKRAR BİNDİ

Yetkililer, uçağı kontrol ettikten sonra yolcuların yeniden uçağa binmesine izin verdi.

Ancak AirDrop ile fotoğraf gönderip, bu olayın yaşanmasına neden olan genç yolcunun uçağa binmesine izin verilmedi.

