iPhone’unda gizli bir özellik bulduğunu söyledi! Paylaşımı sosyal medyada viral oldu

TikTok kullanıcısı Michelle Guo'nun paylaştığı gizli bir iPhone özelliği sosyal medyada gündem oldu. "Canlı Dinleme" adını taşıyan bu iPhone özelliği, işitme cihazı kullanan iPhone kullanıcılarının gürültülü ortamlarda başkalarını daha kolay duymasını sağlamak için 2014 yılında tanıtılmıştı.

iPHONE'UN GİZLİ ÖZELLİĞİ SOSYAL MEDYANIN DİLİNDE

Michelle Guo (@woahguo), gizli özellik olduğunu söylediği "Canlı Dinleme"yi etkinleştirme deneyimini TikTok'ta paylaştı. Paylaşım sosyal medyanın dikkatini çekti.

TikTok'taki paylaşıma göre iPhone’un ‘canlı dinleme’ özelliğini açarak, iPhone'unuzu dinlemek istediğiniz ortamda bırakıp kulağınıza AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, Powerbeats Pro veya Beats Fit Pro'nuzu takarak iPhone'unuzun bulunduğu yerden uzaklaşabilirsiniz. Daha sonra siz gittikten sonraki konuşmaları kulağınızda duyabilirsiniz.

ÖNEMLİ UYARI

iPhone'un gizli özelliği, her ne kadar harika görünse de, "asıl amacı dışındaki bir kullanım senaryosunda gizli dinlemeye imkan tanıdığı" için hala türlü tartışmaların ve yasal olmadığına yönelik çeşitli iddiaların odağında. Bu yüzden bir tavsiye olarak dikkatli olmanızda fayda görüyoruz.Bu noktada sorumluluk tamamen size ait.

BAZI KULLANICILAR ŞOK OLDU

"Woahguo" kullanıcı adına sahip olan TikTok kullanıcısı Michelle Guo'nun paylaştığı video 750 binden fazla izlendi. Bazı kullanıcılar özelliği öğrenince şok oldu. Paylaşımdan sonra iPhone Canlı Dinleme özelliğini merak eden yüzlerce insan ise Guo'ya gizli ayarı nasıl etkinleştirdiğini sordu.

iPHONE CANLI DİNLEME NEDİR? NASIL KULLANILIR?

Bir iPhone veya iPad'in bir mikrofon gibi davranarak işitme cihazlarına ses göndermesine olanak tanıyan iPhone Canlı Dinleme özelliğini kullanabilmek için bir iPhone'a ve AirPods Pro, AirPods Max, Powerbeats Pro veya Beats Fit Pro kablosuz kulaklığa ihtiyacınız var. Daha sonra iPhone'un Ayarlar'ına girip Denetim Merkezi'ne tıklayıp "İşitme"yi denetim merkezine eklemeniz gerekiyor. Ardından kablosuz kulaklığınızı bağlayıp canlı dinleme özelliğini açabilirsiniz.

