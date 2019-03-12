HABER

Irak İran'a olan 12 milyar dolarlık borcunu ödemeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 14:34 | Son Güncelleme

Irak, Tahran'a olan 12 milyar dolarlık borcunun bir bölümünü İran Merkez Bankası'na yatırdı

Irak'ın, Tahran'a olan 12 milyar dolarlık borcunun bir bölümünü İran Merkez Bankası'na yatırdığı bildirildi.

İran devlet medyasına göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Bağdat heyetinde yer alan İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Iraklı mevkidaşı Ali el-Alak ile bir araya geldi.

Himmeti ile Alak'ın geçen ay yapılan anlaşmaları ele aldığı belirtilen açıklamada, Irak tarafının İran'a olan 12 milyar dolarlık borcunun bir kısmını da ödediği belirtildi.

Irak'ın İran'a toplamda 12 milyar dolar olan borcun 4 milyarının elektrik ve doğal gaz satışından kaynaklı olduğu ifade edildi.

Himmeti ve Iraklı mevkidaşı Ali el-Alak arasında 5 Şubat'ta Bağdat'ta yapılan görüşmenin ardından iki ülke arasında para transferi için ödeme mekanizması anlaşması imzalanmıştı.

İran, borçların birikmesi sebebiyle 6 Temmuz 2018'de Irak'a elektrik akışını durdurmuş, borçların bir kısmının ödenmesi üzerine ağustos ayında elektrik akışını tekrar başlamıştı.

Irak ile İran arasında 2005'te imzalanan elektrik tedarikine yönelik anlaşma uyarınca Tahran yönetimi bu ülkeye yaklaşık bin 500- 2 bin megavat elektrik veriyor.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Yüksekovalı öğrenciler doğa yürüyüşü yapıp, derede yüzdüYüksekovalı öğrenciler doğa yürüyüşü yapıp, derede yüzdü
Mehmet Akif Ersoy, Bayramiç'teki evinde anıldıMehmet Akif Ersoy, Bayramiç'teki evinde anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
borç ırak İRAN Tahran

En Çok Okunan Haberler

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

4 yaşındaki Yağmur'dan kahreden haber! Babasının gözleri önünde...

4 yaşındaki Yağmur'dan kahreden haber! Babasının gözleri önünde...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş adamı villasında kafasına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

Nehir korkuluklarından kendini bırakmak istedi! Korkunç anlar böyle sona erdi

Asi Nehri'nde hareketli anlar! Son anda engellendi

Son dakika: 102 kişiye ByLock'tan gözaltı kararı verildi

ByLock'tan gözaltına alınacaklar

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104.yılı kutlandı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104.yılı kutlandı

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonuna 114 gözaltı

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonuna 114 gözaltı

Kadın şoför direksiyon başında bayıldı!

Kadın şoför direksiyon başında bayıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.