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  4. Irak'tan Tunceli'ye gelen çiftte 'Delta varyantı' tespit edildi! 52 kişi karantinada

Irak'tan Tunceli'ye gelen çiftte 'Delta varyantı' tespit edildi! 52 kişi karantinada

10.07.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'tan tatil için memleketine gelen Tuncelili H.C. (64) ve Irak uyruklu eşi E.A.F.A.'da (40), yapılan testte, Delta varyantı tespit edildi. Çift ile beraber yolculuk yaptıkları otobüsteki 50 yolcu, karantinaya alındı.

Irak'tan Tunceli'ye gelen çiftte 'Delta varyantı' tespit edildi! 52 kişi karantinada

Irak’ta yaşayan Tuncelili H.C. ve Irak uyruklu karısı E.A.F.A., tatillerini geçirmek üzere Tunceli'ye gelmek için önce uçakla İstanbul’a buradan otobüsle Erzincan’a sonra da Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Aktik köyüne geldi. Vücutlarında kırgınlık hisseden çift, Tunceli Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Çiftten ve onları hastaneye götüren sürücüden alınan numunede, Delta varyantı tespit edildi. Bunun üzerine Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, geniş çaplı filyasyon çalışması başlattı. Çift ile uçakta yanlarında oturan kişi ve otobüsteki yolcular dahil toplam 52 kişi, evlerinde karantinaya alındı. Çift, köy dışındaki tek hanede yaşadığı için köyün karantinaya alınmadığı, sağlık durumlarının ise ağır olmadığı öğrenildi.

UÇAK VE OTOBÜS SEYAHATLERİNDE TEMASLI OLDUĞU KİŞİLER DE KARANTİNAYA ALINDI

Konuyla ilgili açıklama yapan Tunceli Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, salgına karşı aşının önemini vurgulayıp, ”İlimize Irak'tan gelen H.C. isimli Tuncelili erkek ve eşi E.A.F.A. isimli Irak vatandaşı kadın, hastanemize başvurdu. Alınan numunelerde, ikisinde de Delta varyantı tespit edildi ve 20 günlüğüne evlerinde karantinaya alındı. Uçak ve otobüs seyahatlerinde temaslı olduğu kişiler de tespit edildi. 50 kişi, tedbir amaçlı karantinaya alındı. Şu anda sağlık durumları iyi. Salgın için en önemli unsur aşıdır. Bu nedenle insanlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Delta varyantının yayılmaması için çift doz aşı, maske ve 2 metre mesafe önem taşıyor” dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Tunceli
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