"Irak'tan beklentimiz, PKK unsurlarına barınma imkanı vermemesi"

BAĞDAT (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Irak'tan beklentilerimiz, topraklarında yuvalanan PKK terör örgütü unsurlarına barınma imkanı vermemesi ve Türkiye'ye olduğu kadar Irak'a ve diğer bölge ülkelerine de tehdit teşkil eden bu eli kanlı terör örgütüne yönelik mücadelemizde bizimle iş birliği ve dayanışma içinde olmasıdır." dedi.

Şentop, başkent Bağdat'ta düzenlenen Irak'a Komşu Ülkeler Parlamento Başkanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, zirvenin, katılımcı tüm ülkeler arasındaki dostluğu ve muaveneti artırmasını, sorunların çözümünde müşterek bir tavır takınılmasına yardımcı olmasını umduklarını dile getirerek, Irak'ta yaşanan gelişmelerin bölge ülkeleri üzerinde doğrudan etkisi bulunduğuna dikkati çekti.

"Irak'ın önümüzdeki dönemde istikrarını sağlamasına ve yeniden imarına yönelik desteğimizi ortaya koyacağımız bu toplantı önemlidir ve zamanlaması fevkalade uygundur." diyen Şentop, şunları ifade etti:

"Türkiye, Irak'ın bir an önce ayağa kalkmasını, ülkedeki tüm toplum kesimlerinin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını güvence altına alacak Iraklı kimliği etrafında bir ulusal uzlaşı sağlamasını, DEAŞ'tan zarar gören bölgeler başta olmak üzere ülkenin tamamında yeniden imar için gerekli adımları atmasını ve bölgesinde özellikle komşularıyla dengeli ve iyi ilişkiler içinde olmasını beklemektedir."