Irak’tan gelen tırlardan kaçak sigara çıktı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, Irak’tan gelen 14 tırda 1510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışma sonucunda, Yeşilköy Mahallesinde bulunan tır parkına Kuzey Irak bölgesinden gelecek tırlar içerisinde kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kaçakçılığın önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla Irak’tan gelerek tır garajına giriş yaptığı tespit edilen 14 tırda Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan aramada, çeşitli markalarda toplam 1510 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 tır sürücüsü adli işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldılar.

