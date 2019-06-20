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İran, ABD İHA'sının vurulma anının görüntülerini yayınladı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.06.2019 23:12 | Son Güncelleme

İran ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde hedef alınan ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) vurulma anının görüntülerini yayınladı.

İran devlet televizyonunun sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, hava savunma füze bataryasından fırlatılan roketin gökyüzündeki bir hedefi vurduğu görülüyor.

Vurulan hedefin ABD'ye ait RQ-4 Global Hawk tipi yüksek irtifa insansız keşif uçağı olduğu söyleniyor.

Görüntülerde uçuş rotası da gösterilen İHA'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD'ye ait Ez-Zafra Hava Üssü'nden kalktıktan sonra Hürmüz Boğazı üzerinde "İran hava sahasını ihlal ettiği" gerekçesiyle düşürüldüğü belirtiliyor.

Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde Umman Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış ancak söz konusu İHA'nın "uluslararası hava sahasında" uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

TRUMP: YAKINDA GÖRECEKSİNİZ

ABD Başkanı Donald Trump da kısa süre önce Twitter'dan paylaştığı mesajında ABD'ye ait insansız hava aracını düşüren Tahran'a "İran çok büyük bir hata yaptı." sözleriyle tepki göstermişti. Trump, "İran'a yönelik bir saldırı planı var mı?" sorusuna ise "Yakında göreceksiniz." yanıtını vermişti.

Tahran ile Washington arasındaki gerginlik, geçen hafta Umman Körfezi'nde iki tankere yönelik saldırı nedeniyle daha da arttı. ABD yönetimi saldırılarla ilgili İran'ı suçlarken Tahran suçlamaları reddetmişti.

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginliğin son haftalarda gerçekleşen gelişmelerle çatışmaya dönüşmesinden endişe ediliyor.

(AA / İHA)

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