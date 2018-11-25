HABER

İran'da 6,4 büyüklüğünde deprem: 210 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 20:08 | Son Güncelleme

İran'ın Kermanşah Eyalet Valisi Huşeng Bazvend, Kermanşah eyaletinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 210 kişinin yaralandığını duyurdu. Deprem, İran ve Irak’ın yanı sıra Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan ve Kuveyt’te de hissedildi. Hakkari'de vatandaşlar sokağa döküldü.

İran'ın Kermanşah Eyalet Valisi Huşeng Bazvend, Kermanşah eyaletinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 210 kişinin yaralandığını belirtti.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, Bazvend, şu ana kadar sağlık merkezlerine başvuran yaralı sayısının 210 olduğunu duyurdu.

Bazvend, can kaybına dair henüz bilgiye sahip olmadıklarını, bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Depremden hasar gören binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yaralıların Serpol Zehab, Gilanigarb ve Kasrı Şirin kırsalından olduğu öğrenildi.

deprem
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) sarsıntı haritası, depremin İran ve Irak’ın yanı sıra Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan ve Kuveyt’te de hissedildiğini gösteriyor.

DEPREM HAKKARİ'DEN HİSSEDİLDİ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de paniğe neden olan depremden dolayı vatandaşlar sokağa indi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı ilçede deprem nedeniyle bazı vatandaşlar dışarıda bekliyorlar.

DEPREM5

IRAK'TAN AÇIKLAMA

Irak Sivil Savunma Müdürlüğü’nden bu akşam İran - Irak sınırı yakınlarında bir meydana gelen depremle ilgili açıklama geldi. Başta başkent Bağdat olmak üzere Irak genelinde hissedilen depremin ardından açıklama yapan Müdürlük, başkent Bağdat, Babil, Süleymaniye, Kerkük ve Vasıt kentlerinde hissedilen depremin şimdiye herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığını bildirdi. Irak Sivil Savunma Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, “Ekiplerimiz, başkent Bağdat'ta her türlü acil duruma hazırdır" ifadesini kullandı.

(AA / İHA)

PARTNERHayalet uçak ilk kez görüntülendi!Hayalet uçak ilk kez görüntülendi!
Bakırköy'de otomobil aparmanın bahçesine uçtuBakırköy'de otomobil aparmanın bahçesine uçtu
Kadın cinayetlerindeki korkunç tablo: İlk 10 ayda 363 kişiKadın cinayetlerindeki korkunç tablo: İlk 10 ayda 363 kişi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN deprem Son dakika ırak Hakkari Kermanşah

En Çok Okunan Haberler

'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi, 6'ncı kattan ölüme atladı

'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi, 6'ncı kattan ölüme atladı

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Büyü var, altınlarını hocaya okutalım' deyip dolandırdılar

'Büyü var, altınlarını hocaya okutalım' deyip dolandırdılar

Kadın cinayetlerindeki korkunç tablo: İlk 10 ayda 363 kişi

Kadın cinayetlerindeki korkunç tablo: İlk 10 ayda 363 kişi

Taksim'deki kadına şiddet eylemine polis müdahalesi

Taksim'deki kadına şiddet eylemine polis müdahalesi

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

Kuşadası'nda korkunç olay! Dakikalarca tekmeleyip tokatladı

Kuşadası'nda korkunç olay! Dakikalarca tekmeleyip tokatladı

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.