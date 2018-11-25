İran'da 6,4 büyüklüğünde deprem: 210 yaralı

İran'ın Kermanşah Eyalet Valisi Huşeng Bazvend, Kermanşah eyaletinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 210 kişinin yaralandığını belirtti.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, Bazvend, şu ana kadar sağlık merkezlerine başvuran yaralı sayısının 210 olduğunu duyurdu.

Bazvend, can kaybına dair henüz bilgiye sahip olmadıklarını, bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Depremden hasar gören binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yaralıların Serpol Zehab, Gilanigarb ve Kasrı Şirin kırsalından olduğu öğrenildi.



Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) sarsıntı haritası, depremin İran ve Irak’ın yanı sıra Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan ve Kuveyt’te de hissedildiğini gösteriyor.

DEPREM HAKKARİ'DEN HİSSEDİLDİ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de paniğe neden olan depremden dolayı vatandaşlar sokağa indi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı ilçede deprem nedeniyle bazı vatandaşlar dışarıda bekliyorlar.

IRAK'TAN AÇIKLAMA

Irak Sivil Savunma Müdürlüğü’nden bu akşam İran - Irak sınırı yakınlarında bir meydana gelen depremle ilgili açıklama geldi. Başta başkent Bağdat olmak üzere Irak genelinde hissedilen depremin ardından açıklama yapan Müdürlük, başkent Bağdat, Babil, Süleymaniye, Kerkük ve Vasıt kentlerinde hissedilen depremin şimdiye herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığını bildirdi. Irak Sivil Savunma Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, “Ekiplerimiz, başkent Bağdat'ta her türlü acil duruma hazırdır" ifadesini kullandı.

(AA / İHA)

