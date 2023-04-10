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İran'da gösteriler bir kente daha sıçradı! 'Kimyasal gaz' iddiası: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

10.04.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da Mahsa Emini protestoları da Sakkız'da da başlamıştı. Kentte bulunan Mirac Kız Lisesinde eğitim gören öğrencilerin kimyasal gazla zehirlendikleri iddia edildi. Veliler ve güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. En az 47 öğrencinin hastanelere kaldırıldığı, 20'den fazlasının durumunun kritik olduğu öne sürüldü.

İran'da gösteriler bir kente daha sıçradı! 'Kimyasal gaz' iddiası: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

İran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşan ve hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin hayatını kaybetmesi infiale yol açmıştı. Ülkenin birçok kentinde gösteriler başlamıştı. Sakkız'a da sıçrayan gösterilerde bir lisedeki kız öğrencilerin kimyasal gazla zehirlendikleri iddia edildi. En az 47 öğrencinin hastanelere kaldırıldığı, 20'den fazlasının durumunun kritik olduğu öne sürüldü.

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'KİMYASAL GAZLA ZEHİRLEME' İDDİASI

İran'ın Kürdistan eyaletine bağlı Sakkız şehrinde bulunan Mirac Kız Lisesinde eğitim gören öğrencilerin kimyasal gazla zehirlendikleri iddia edildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, okula gelen veliler ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

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İRAN BAYRAĞI İNDİRİLDİ

Öğrencilerin zehirlenmesine sebep olan saldırıyı protesto eden Sakkızlılar, okulda asılı bulunan İran bayrağını indirdi, ülke lideri Ali Hamaney aleyhinde sloganlar attı.

Okula gelen emniyet güçleri ile toplanan kalabalık arasında arbede çıktı.

Paylaşımlarda, okula gelen ambulansların yanı sıra velilerin kendi imkanlarıyla çocukları hastanelere götürdüğü görüldü.

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20'DEN FAZLA ÖĞRENCİNİN DURUMU KRİTİK

En az 47 öğrencinin hastanelere kaldırıldığı, 20'den fazlasının durumunun kritik olduğu öne sürüldü.

Resmi makamlardan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

GÖSTERİLER SAKKIZ'DA DA BAŞLAMIŞTI

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşan ve hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini için 17 Eylül'de memleketi Sakkız'da düzenlenen cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler birçok kente yayılmıştı.

ZEHİRLENME VAKALARI

İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana genellikle kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda toplu zehirlenme vakaları yaşanıyor. Şu ana kadar 238 okulda 5 binden fazla öğrenci zehirlendi.

Öğrencilerde solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor.

İran İçişleri Bakanlığı, 11 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, Tahran, Kum, Zencan, Huzistan, Hemedan, Fars, Gilan, Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, Kürdistan ve Rezevi Horasan eyaletlerindeki okullarda toplu zehirlenme vakalarıyla bağlantılı oldukları şüphesiyle 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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İran gaz

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