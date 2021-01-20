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İran'dan ABD'de göreve başlayan Biden yönetimine ilk mesaj

20.01.2021 23:09 | Son Güncelleme:
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İran'dan ABD'de göreve başlayan Biden yönetimine ilk mesaj

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin ederek göreve başlamasının ardından Washington'daki yeni yönetime, "rezillik içinde tarihin çöplüğüne atılan" Donald Trump yönetiminin politikalarını tekrar etmemesi çağrısında bulundu.

ABD'de Başkan Biden'ın yemin ederek göreve başlamasının ardından İran'dan yeni ABD yönetimine ilk mesaj, Twitter hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'ten geldi.

"TRUMP VE POMPEO REZİLLİK İÇİNDE TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATILDI"

Zarif mesajında, "Trump ve Pompeo, rezillik içinde tarihin çöplüğüne atıldı. General (Kasım) Süleymani'nin ve Trump'ın devletinin ekonomik terör ve insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle öldürülen, sakat bırakılan ve gıda ve ilaç açlığına mahkum edilen binlercesinin hatıraları ise yaşayacak. Belki Washington DC'deki yeni insanlar bunu öğrenmiştir." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Zarif, 3 Ocak 2020'de Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani'nin kızı Zeyneb Süleymani'nin paylaştığı mesajını da "retweet" etti.

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Süleymani de mesajında, babasını öldürme talimatını verdiğini açıklayan Trump'ın kahraman olacağını düşündüğü için bu emri verdiğini ancak bunun yerine şu anda ülkesinde dışlandığını ve "düşman korkusuyla yaşadığını" ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dünya, ABD'yi yalnızca kendisinin düzelteceğini biliyor ancak sözlerle değil, uygulamalarla." ifadelerini kullandı. (AA)

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