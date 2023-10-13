İran'dan sert çıkış: Karşılık verilmemesini bekleyemezler

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına değinerek, "Gazze'yi tamamen kuşatma altına alıp vatandaşları bombalayıp savaş suçları işleyip karşılık verilmemesini bekleyemezler” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi.

Abdullahiyan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını durdurmaması halinde bölgenin "yeni koşullarla" karşı karşıya kalacağını belirterek, Gazze'yi tamamen kuşatma altına alıp vatandaşları bombalayıp savaş suçları işleyip karşılık verilmemesini bekleyemezler” ifadelerini kullandı. Abdullahiyan, "Filistin'de çocukların ve sivillerin öldürülmesine" son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Irak’ın ardından Lübnan’a geçen Abdullahiyan, daha sonra ise Suriye'yi ziyaret edecek.

