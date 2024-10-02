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  4. İran, İsrail'i füzelerle vurdu! KKTC'liler gördüklerine inanamadı: Savaşı canlı yayın izler gibi izlediler

İran, İsrail'i füzelerle vurdu! KKTC'liler gördüklerine inanamadı: Savaşı canlı yayın izler gibi izlediler

02.10.2024 07:36
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
02.10.2024 07:36
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Orta Doğu'daki gerilim bitmek bilmiyor. Günlerdir Lübnan'a, Suriye'ye saldıran İsrail'e bu kez İran saldırdı. Dünyada gündem olan saldırının ardından karşılıklı tehditler de devam etti. KKTC'de ise saldırı anları çıplak gözle seyredilebildi.

İran Devrim Muhafızlarının, İsrail'e yönelik füze saldırısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bazı bölgelerinde de net şekilde gözlemlendi.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

KKTC'nin resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırısı Gazimağusa, İskele ve Karpaz bölgelerinde net şekilde görüldü.

Ada'nın özellikle doğu kesimlerinden izlenen saldırıların fotoğraf ve videolarını sosyal medya platformlarından paylaşan Kıbrıslılar, savaştan duydukları kaygıyı dile getirdi.

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ARADAKİ MESAFE

KKTC'nin güneydoğusunda yer alan İsrail, Karpaz Burnu'na denizden 233 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

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İran kktc saldırı
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